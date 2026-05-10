У украинцев могут забрать квартиры: из-за каких долгов вы рискуете потерять жилье

Можно ли потерять квартиру за долги / © ТСН.ua

Реклама

Рост цен на фоне «недвижимых» зарплат и ухудшение экономического положения заставляет некоторых граждан «влезать» в долги. Поэтому люди опасаются потерять крышу над головой из-за долгов за коммуналку или кредиты.

В Минюсте рассказали, какие ограничения действуют для исполнительной службы и когда риск стать бездомным становится реальным.

При какой сумме долга закон разрешает конфискацию

Согласно действующему законодательству, исполнители не имеют права забирать единое жилье должника, если сумма задолженности относительно невелика.

Реклама

Кроме того, закон определяет список имущества, которое не может быть изъято даже при наличии долга, а также устанавливает дополнительные ограничения в условиях военного положения.

Взыскание не может лишить человека базовых жизненных потребностей — этот принцип сохраняется даже в условиях войны и цифровизации исполнительного производства.

Какое имущество нельзя изымать

Закон определяет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. Это в частности:

предметы первой необходимости (одежда, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены);

необходимые медицинские средства и лекарства;

минимальный набор мебели и бытовой техники;

продукты питания и вода (или средства для их приобретения);

имущество для профессиональной деятельности, если оно является единственным источником дохода;

топливо для приготовления пищи и отопления;

отдельные виды сельскохозяйственного имущества;

государственные награды и памятные знаки отличия.

Этот список гарантирует, что даже в случае принудительного исполнения решения человек не останется без средств к жизни.

Реклама

Особенности изъятия имущества или средств во время военного положения

С момента введения военного положения в Украине действуют дополнительные ограничения в сфере принудительного исполнения решений, направленные на уменьшение финансовой нагрузки на граждан.

В частности:

прекращено обращение взыскания на пенсию, стипендию должника (не касается решений о взыскании алиментов, о возмещении ущерба, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью в результате уголовного правонарушения, и решений, должниками по которым являются граждане РФ);

должнику разрешено пользоваться денежными средствами с арестованного счета в пределах двух минимальных заработных плат в месяц (для этого необходимо подать заявление исполнителю);

за небольшие суммы долга не осуществляется обращение взыскания на единое жилье должника и на земельный участок, на котором оно расположено;

действует мораторий на отчуждение ипотечного жилья по отдельным категориям потребительских кредитов;

запрещено принудительное исполнение решений на временно оккупированных территориях и в районах боевых действий.

Эти правила носят временный характер и действуют в течение периода военного положения.

Социальная защита

Отдельный блок изменений касается социальной защиты. Закон усиливает гарантии для военнослужащих, в частности, путем остановки на период действия военного положения и в течение одного года после него обращения взыскания на их единое жилье.

Реклама

Также увеличивается порог задолженности, при котором допускается обращение взыскания на единое жилье должника — с 20 до 50 минимальных заработных плат.

На период действия военного положения также предусмотрены дополнительные гарантии гражданам-должникам по решениям о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Защита жителей оккупированных и прифронтовых территорий

Так, в исполнительных производствах по исполнению решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории территориальных громад, принадлежащих к территориям, на которых ведутся активные боевые действия, или временно оккупированных территорий, подлежат снятию аресты, наложенные на средства и/или реестра должников.

Ранее в Минсоцполитики ответили, сколько людей проживает на подконтрольных Украине территориях.

Реклама

Новости партнеров