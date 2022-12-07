У Украины больше нет ограничений по расстоянию ударов по России — анонимный украинский чиновник

После взрывов на аэродромах далеко в тылу России, оккупанты начали волноваться о том, как далеко может достать Украина. В то же время в украинском правительстве заявили, что для ВСУ уже скоро исчезнут ограничения по расстоянию.

Один из советников украинского правительства по вопросам обороны на правах анонимности заявил, что у Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов по территории России. По его словам, в скором времени ВСУ смогут достать даже до Сибири.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что на этой неделе Украина показала, что может наносить удары далеко в тылу оккупантов и без западного оборудования. Аналитики говорят, что это похоже на новую тактику украинцев, цель которой — сорвать российское военное планирование и показать россиянам, что теперь для них нет безопасных мест.

"Атаки повторяются. У нас нет ограничений относительно дальности, и в скором времени мы сможем поразить все цели на территории России, в частности в Сибири. В Украине мы знаем, как трудно защищаться от таких атак с воздуха. Вскоре и Россия не будет иметь безопасных зон", — заявил анонимный советник правительства Украины по обороне.

Следует отметить, что Украина не признала публично свою ответственность за удары. Пока точно неизвестно, кто стоит за взрывами на российских аэродромах.

"Но что отличает последние удары Украины, это их дальность и то, что они пробили российскую систему ПВО и поразили стратегические военные базы, которые ранее считались неуязвимыми", — пишет Financial Times.

По информации издания, следствием таких атак по РФ станет то, что Путину придется оттянуть войска с фронта, чтобы обеспечить безопасность внутри страны.

Один из чиновников из западного министерства обороны предполагает, что подобные атаки лишат россиян уверенности. По его словам, теперь РФ придется подумать о том, как рассредоточить свое военное имущество и обезопасить его.

"Атаки беспилотников не помогут Украине выиграть войну. Лучший способ сделать это — уничтожить российские военные группировки на территории Украины. Но это помогает операциям по влиянию внутри России, которые Запад не хочет поддерживать", — рассказал украинский чиновник.

Напомним, 5 декабря в России прогремели взрывы на аэродромах Дягилево и Энгельс. Пострадали по меньшей мере два российских Ту-95, из которых враг атакует Украину ракетами.

Впоследствии стало известно, что в результате взрывов погибли четверо российских военных.

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