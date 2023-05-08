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У Украины будет одна из лучших в мире ПВО: в ВСУ рассказали, когда это произойдет

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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У Украины будет одна из лучших в мире ПВО: в ВСУ рассказали, когда это произойдет

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат анонсировал появление в Украине одной из лучших в мире систем ПВО/Скриншот

Помогут создать систему противовоздушной обороны Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS и истребители F-16.

Украина будет иметь одну из лучших систем ПВО после получения всего обещанного партнерами техники и оборудования.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил на брифинге 8 мая.

Игнат отметил, что Украина – государство с большой территорией, на которой есть что защищать. Приоритетные цели противника – объекты критической инфраструктуры, энергетики, АЭС. Оккупанты также часто атакуют сами подстанции, обеспечивающие питание атомных энергоблоков.

"Поэтому мы должны понимать, что это серьезная угроза, и больше таких систем как Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, ну и понятно, что F-16, потому что без него никак, помогут нам создать одну из лучших противовоздушных систем противовоздушной обороны в мире… Мы будем иметь одну из лучших ПВО, когда получим все то, что нам обещали партнеры, и заменим полностью старый парк советской техники: как систем ПВО, так и авиационной платформы", – пояснил представитель Воздушных сил.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что правительство государства ведет переговоры с европейскими партнерами по передаче Украине истребителей F-16.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что небо государств защищают системы RST, SAMP/T, NASAMS, а также выразил уверенность, что армия получит и современные самолеты четвертого поколения плюс.

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Дата публикации
Просмотры
906
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