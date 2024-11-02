У Украины будут собственные крылатые и баллистические ракеты уже в 2025 году — директор Спецтехноэкспорта

Украинские Силы обороны могут получить отечественные крылатые и баллистические ракеты в середине следующего года. Работы над их созданием уже продолжаются.

Украина работает над собственными крылатыми и баллистическими ракетами. Они могут явиться в Сил обороны уже в следующем году.

Об этом рассказал директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров в интервью OBOZ.UA.

По его словам, он видел лётные испытания отечественных ракет и "результаты есть".

"Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную отрасль. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, у нас будут до середины 2025 года", – сказал эксперт.

Он назвал положительным моментом то, что сейчас в Украине есть развитие собственного (в том числе и частного) производства. Например, производят 155-мм снаряды НАТОвского стандарта. Они могут работать на "достаточно выгодной дистанции для ведения борьбы с противником".

"Кроме того, украинские государственные компании пытаются возобновить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого мы не можем еще избавиться. Выстрел калибра 152-мм, летящего в 30 км, крайне необходим, как и 122-мм. Они в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались силами обороны", – сказал Петров.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что украинские силы впервые опробовали первую баллистическую ракету собственного производства. Применение ракеты было успешным.

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