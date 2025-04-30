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- Украина
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У Украины есть доказательства, что россияне пытали журналистку Рощину — омбудсмен
Захватчики передали тело погибшей журналистки без сообщений о том, в результате чего она погибла в плену.
У Украины есть доказательства того, что российские захватчики применяли пытки к украинской журналистке Виктории Рощиной, которая погибла в России.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.
Он заявил, что об этом случае он проинформировал международных партнеров во время 9-го заседания Рабочей группы пункта 4 украинской Формулы мира.
«Сегодня я информировал международных партнеров о ситуации с Викторией Рощиной. Не раз мы на наших заседаниях обсуждали этот вопрос. И я их проинформировал, что у нас подтвердилась информация, что российская сторона передала тело Виктории Рощиной. Я не могу публично сейчас раскрывать детали, но скажу так, что у нас есть юридические основания и установленные факты, что к Виктории Рощиной была применена пытка, в результате которой, вероятно, она умерла», — сообщил Лубинец.
Он отметил, что украинские власти неоднократно поднимали вопрос возвращения журналистов, отдельно отмечалось содействие международным партнерам возвращению именно украинской журналистки Виктории Рощиной, которую незаконно заключили в тюрьму захватчики.
«Очень долго нам не сообщали, где она находится. Неоднократно мы поднимали этот вопрос на международном уровне. У нас были партнеры, которые, по моей информации, неоднократно поднимали этот вопрос во время их общения с российской стороной. Я это делал своим способом, даже посылал неоднократно письма через международные организации Москалькове (российского омбудсмена — ред.)», — добавил Лубинец.
Кроме того, он сообщил, что захватчики передали тело погибшей журналистки без сообщений о том, в результате чего она погибла в плену.
Ранее сообщалось, что журналистку Викторию Рощину, удерживаемую в российском плену, там пытали. Об этом, в частности, свидетельствуют следы от ножевых ранений на теле, ее вес менее 30 килограммов.
Мы ранее информировали, что Россия целенаправленно систематически удерживает украинских военнопленных и гражданских лиц в полной изоляции, лишая их любой связи с внешним миром.