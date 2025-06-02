У Украины есть козыри: чего ждать от переговоров в Стамбуле после удара по ядерной триаде России

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В воскресенье вечером, 1 июня, Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для вторых переговоров с россиянами в Стамбуле. еще в середине прошлой недели ультимативно объявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, а администрация Трампа молча поддержала это.

Однако, прежде чем сесть на самолет, российская делегация воочию убедилась, что совсем скоро летать им уже не будет на чем, как и угрожать миру ядерным пеплом. В воскресенье, 1 июня, в результате уникальной спецоперации СБУ «Паутина» поражены 34% российских самолетов — стратегических носителей крылатых ракет — на четырех основных российских аэродромах. Источники ТСН.ua в СБУ сообщали о 41 пораженном российском самолете — Ту-95, Ту-22 М3, А-50 (предоставляет разведданные о целях и направлениях). России нанесен ущерб на $7 млрд.

Эта блестящая спецоперация СБУ обязательно повлияет на переговоры с Россией в Стамбуле. И, она уже показала Трампу, что у Украины есть козыри на переговорах с врагом. Чего ждать от Стамбула-2? Читайте на сайте ТСН.ua.

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В течение всего воскресенья, 1 июня, пылало не только на ключевых российских авиабазах, но и в российском Telegram. Сначала Украину обвиняли в подрыве мостов на железнодорожных переездах. В пограничной Брянщине на железнодорожное полотно, где ехал поезд в Москву, упала часть моста с грузовиком. На Курщине под товарным поездом рухнул мост. Семь человек погибли, еще более 50 пострадали. Даже губернаторы этих регионов говорили о взрывах мостов. Однако в итоговых новостных сюжетах на федеральных российских каналах озвучили только то, что «следствие продолжается», уже не акцентируя на подрывах.

Вместе с этим, во время телефонного разговора с Лавровым в воскресенье вечером, 1 июня, госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования жертвам аварий на Курщине и Брянщине. Позже Госдеп сообщил, что звонок состоялся по просьбе России. Не известно, жаловался ли Лавров по поводу разбитой российской стратегической авиации. Представитель Госдепа Темми Брюс лишь добавила, что Рубио «повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения крепкого мира».

Издание Axios сообщило, что Украина заблаговременно предупредила администрацию Трампа об осуществлении спецоперации СБУ «Паутина». Украиной. В воскресенье вечером, 1 июня, кремлевские СМИ сообщили, что российская делегация во главе с помощником Путина Владимиром Мединским прибыла в Стамбул.

Ни Трамп, ни спикеры Белого дома или Госдепа еще официально не комментировали спецоперацию «Паутина», и то, как именно она была осуществлена. Ведь, напомним, Трамп постоянно повторяет, что в переговорах с Россией Украина «не имеет карт/козырей», и если бы не он, то Украина уже давно проиграла бы эту войну. Неофициально, по словам многих экспертов, администрация Трампа уже давно дает понять Киеву и другим ключевым европейским столицам, что Украина проиграет эту войну, поэтому, мол, пусть соглашается даже на невыгодные условия ее приостановки, которые ей сейчас предлагаются с помощью действующей американской администрации.

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Но спецоперация «Паутина», о которой российские федеральные каналы молчали все воскресенье, 1 июня, а под вечер Минобороны РФ кратко сообщило об «отражении террористических атак в Ивановской, Рязанской и Амурской областях», а в «Мурманской и Иркутской произошло возгорание нескольких единиц авиации. переговорах с Россией.

Во-первых, эта молниеносная спецоперация СБУ продемонстрировала, что Украина может наносить удары по военным объектам в глубоком тылу врага. Например, авиабаза «Белая» в Иркутской области находится в 4,3 тыс. км от украинской границы.

Во-вторых, то, как именно была осуществлена спецоперация «Паутина», точно войдет в учебники военной истории. Ведь по масштабу ущерба она точно превзошла не только удар по крейсеру «Москва», но возможно даже уникальную израильскую спецоперацию с пейджерами против террористической Хезболлы. Потому что украинские дроны, атаковавшие аэродром «Оленья», вылетали прямо из фуры.

В-третьих, российские авиабазы, где базировалась стратегическая авиация, способная наносить и ядерные удары, были неподготовлены к атаке FPV-дронов, хотя и были защищены ЗРК, РЭБ и группами со стрелковым оружием. Поэтому эта украинская спецоперация — поворотный момент в войнах нового поколения и тревожный колокольчик не только России, но и других ядерных государств.

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Неизвестно, чем закончится второй раунд переговоров с россиянами в Стамбуле после уничтожения 34% их самолетов — стратегических носителей крылатых ракет, которые радикальные российские военкоры уже прозвали «российским Перл-Харбором», призывая к мести в очередной раз изображать. американцев, не имея возможности придумать что-либо свое.

Однако, и это, пожалуй, самое важное — неизвестно, какова будет реакция Белого дома и лично Дональда Трампа. Ведь, как видим, и без немецких ракет Taurus, хотя они бы нам очень пригодились (а на российских федеральных каналах уже угрожают нанести ракетный удар по производителю этих ракет в ФРГ), Украина способна наносить удары в глубоком тылу врага. К тому же это должно стать очень весомым аргументом в пользу продолжения американской вооруженной помощи, ведь военное искусство Украины действительно поражает своими результатами.

Во время телефонного разговора с Трампом 19 мая Путин сообщил, что Россия разработает свой «меморандум» с требованиями к Украине и Западу по поводу даже не остановки войны, а просто временного установления режима прекращения огня, настаивая, что пока обо всем не договорились — а это, конечно, капитуляция Украины — ни о чем не договорились. На прошлой неделе Лавров, ультимативно назначив дату второго раунда переговоров в Стамбуле на 2 июня, заявил, что Россия уже подготовила этот меморандум. Однако Кремль отказался заранее предоставить его Киеву и Вашингтону. Хотя Украина накануне представила свои предложения и американцам, и россиянам.

По информации Reuters, в понедельник, 2 июня, в Стамбуле Украина будет настаивать, что мирный процесс должен начаться с полного прекращения огня минимум на 30 дней. После этого должны быть возвращены все плененные и похищенные Россией украинские дети. Затем должна пройти встреча между президентом Зеленским и Путиным. Напомним, что после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Зеленский подчеркнул, что обсуждалась возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, США и Турции.

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Как известно, уже почти месяц президент Зеленский настаивает на встрече с Путиным и даже прилетел в Турцию лично в середине мая. Но Путин не явился. Тогда, по настоянию американцев, там состоялся первый за более чем три года раунд переговоров с российской делегацией, закончившийся ультиматумами и угрозами с их стороны захватить еще и Сумскую и Харьковскую области. В Сумской области, как известно, россияне активизировали боевые действия. Кремлевские федеральные СМИ прикрывают эту задачу Путина по созданию «буферной зоны». На самом же деле, при полном бездействии администрации Трампа, которая во что бы то ни стало хочет наладить отношения с Россией, даже за счет еще большего количества убитых украинцев, Россия пытается развивать наступления на разных участках фронта, чтобы получить преимущества за столом переговоров.

Однако российские требования давно известны. ТСН.ua, ссылаясь на публичные комментарии самого Путина, уже неоднократно писал о них: остановка мобилизации в Украине и поставки западного оружия Киеву; отказ Украины от членства в НАТО и постоянный нейтральный статус; выход Сил обороны Украины из четырех украинских областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, которые Путин еще в сентябре 2022 незаконно записал в конституцию РФ, однако российская армия их полностью не контролирует и т.д.

К тому же, как сообщил Reuters, ссылаясь на несколько российских источников, Путин также требует, чтобы основные западные государства в письменном виде обязались прекратить расширение НАТО на восток и отменили часть санкций против России, в том числе в отношении замороженных $300 млрд активов российского Центробанка. Однако и это не что-нибудь новое. Россия уже давно лоббирует размораживание хотя бы части активов ЦБ РФ. А об отмене декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, где Украина и Грузия получили обещание по поводу предстоящего вступления, об этом еще в конце января этого года говорил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Администрация Трампа уже неоднократно повторяла, что США признают обоснованность обеспокоенности России расширением НАТО на восток и готовы обсуждать этот вопрос с Москвой. В частности, на днях в интервью ABC News это еще раз повторил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог, добавив, что вступление Украины в Альянс не обсуждается. О Стамбуле-2 он сказал, что с россиянами будут также обсуждаться «вопросы контролируемых ими территорий» и возможные пределы компромисса. Ведь в Турции тоже будут присутствовать американцы и представители ключевых европейских столиц. Вместе с этим спецпредставитель Трампа в очередной раз напомнил:

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«Если Трамп сочтет, что его используют, и нет никакой надежды на прогресс в будущем, он скажет: „Мы с этим покончили. Европа, теперь вы ответственны“.

Дата публикации 23:44, 30.05.25 Количество просмотров 21 Стамбул 2.0: Зеленский разговаривал с Эрдоганом! Когда следующая встреча?