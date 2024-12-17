У Украины есть лазерное оружие "Тризуб": что удивило военного эксперта

Если действительно в таинственном формате Украине удалось создать такую систему вооружений, это был бы большой прорыв, отметил Сергей Згурец.

Разработка лазерного оружия представляет собой сложный проект, связанный с многочисленными технологическими вызовами.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Вопрос лазерного оружия остается открытым, хотя есть заявление от командующего Сил беспилотных систем Сухаревского, что существует система "Тризуб". Это лазерная система, которая имеет действие на расстояние до 2 км и может уничтожать даже самолеты. Я удивлен, что об этом заявил Сухаревский, а не президент, потому что, если бы действительно был такой прорыв в создании лазерного вооружения в Украине за столь короткое время, это было бы значительным достижением", – подчеркнул Згурец.

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По словам директора информационно консалтинговой компании Defense Express, испытания лазерного оружия проводят немцы, американцы, британцы. Американцы используют лазер на одном из кораблей. Его мощность около 50 кВт, и работает на расстоянии до 1,6 км. Есть также британская разработка Dragonfire, которая также достигает 2 км. Кстати, сообщалось, что лазер может быть передан в Украину для экспериментальных или боевых испытаний. Об этом заявлял британский министр обороны в прошлом году. Этот лазер британцы разрабатывают еще с 2017 года и он может удерживать лазерный пучок на расстоянии 2 км в диаметре до 2 см, что позволяет уничтожать воздушные цели.

"Я не знаю подробной информации с украинской стороны, поскольку был на всех выставках вооружений, контактировал с американскими производителями и до поры до времени знал о потенциале нашей лазерной техники, который разрабатывается в институте полупроводников Академии наук. Если действительно в таинственном формате нам удалось создать такую систему вооружений, это был бы большой прорыв", — подчеркнул Згурец.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express также добавил, что лазерное оружие – это проект, связанный со значительными технологическими сложностями, поскольку речь идет о ряде технологических нюансов.

"Я до сих пор удивлен вчерашним заявлением Сухаревского. Надеюсь, что это заявление имеет определенную практическую подоплеку, и увидим, как это проявит себя на поле боя",— резюмировал Згурец.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины полковник Вадим Сухаревский 16 декабря заявил, что у Украины есть собственное лазерное оружие под названием "Тризуб". Также развивается проект по применению дрона-матки с двумя FPV.

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