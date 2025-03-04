У Украины есть потенциал для производства средств ПВО: эксперт рассказал подробности

Украинская оборонная промышленность может производить продукцию более чем на 20 миллиардов долларов, но из-за ограниченных возможностей государства контрактуется лишь треть этой мощности.

Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире КИЕВ24.

"Украинский оборонный сектор имел мощность производить продукции более чем на 20 миллиардов долларов. Но в целом фактически контрактовалась лишь треть этого объема из-за того, что государство не имело возможности больше продукций выкупать. В этом контексте, если мы говорим даже о гарантировании безопасности и доступе Украины к вооружению, наверное, главным фактором и фактором безопасности ов, которые могут производить его фактически в три раза больше, чем есть на сегодняшний день", – сказал он.

По его словам, часть замороженных в Европе средств России можно перенаправить на покупку технологий и вооружения для Украины. Параллельно украинские производители смогут перераспределять полученные заказы на создание новых систем, в частности, противовоздушной обороны.

"Есть и альтернативные варианты, то есть мы понимаем, есть значительная часть средств России за мороженое в Европе, которая так же может реинвестироваться в покупке технологий, покупке вооружения в интересах Украины. И, второе, мы должны понимать, после того, когда украинские производители будут получать большее количество заказов, они смогут эти средства реинвестировать., мы должны понимать, что через месяц и через полгода они не появятся, но за более длительный период, то есть год и больше, Украина может на самом деле фактически начать производить собственные системы", — рассказал эксперт.

Он отметил, что Украина уже с 2010-х годов развивала собственные системы противовоздушной обороны.

"При том, что наработка относительно систем противовоздушной обороны Украина имела еще с 2010-х годов, то есть собственные зенитные комплексы, они нарабатывались и собственные зенитные ракеты так же развивались. Вот это и ракета "Молния" и т.д. сказал он.

Напомним, Россия изменила тактику террористических атак ударными беспилотниками — теперь они чаще улетают на высоте, недостижимой для украинских мобильных групп ПВО. Противодействовать Шахедам приходится другим оружием — FPV-дронами.

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