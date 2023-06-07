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У Украины есть все для освобождения своей земли — Столтенберг

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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У Украины есть все для освобождения своей земли — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг / Фото: Associated Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине передали всю технику и оружие, которое было необходимо для начала контрнаступления.

Украина располагает необходимым оружием и боеприпасами для освобождения своей территории от российских оккупантов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNAS.

"Мы знаем, что (Украине — ред.) предоставлены возможности, оружие, боеприпасы, а также подготовка от стран-членов НАТО и других союзников... Все это доставили на места, чтобы они (украинцы — ред.) имели возможности, необходимые для освобождения большей территории", — сказал генсек НАТО.

Он отметил, что ход любой войны непредсказуем, поэтому никто не может сказать точно, чем она закончится. Однако Украина показала, что может успешно выгонять россиян из своей земли, как это было в Киевской, Харьковской и Херсонской областях.

Столтенберг также добавил, что союзники должны усиливать позиции Украины на фронте, чтобы государство вернуло свою независимость, а Путин проиграл в войне.

Напомним, на Бахмутском направлении украинские войска перешли из обороны в наступление, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Дата публикации
Просмотры
1138
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