Обозреватель издания отмечает, что утверждения о богатых залежах редкоземельных элементов в Украине не подтверждаются авторитетными геологическими данными.

Украина не владеет большими месторождениями редкоземельных металлов, а заявления об их значимости для США преувеличены.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас, анализируя недавние высказывания президента Дональда Трампа.

Он отмечает, что утверждения о богатых залежах редкоземельных элементов в Украине не подтверждаются никакими авторитетными геологическими данными, включая отчеты Геологической службы США.

Шумиха вокруг этой темы, по словам Бласа, началась с самых украинцев, которые в 2024 году пытались привлечь внимание Трампа, презентуя потенциал страны в сфере добычи полезных ископаемых. Эта информация быстро вышла из-под контроля, и 3 февраля Трамп заявил, что Украина владеет "очень ценными редкоземельными металлами", а затем добавил, что хочет получить их в обмен на американскую помощь.

"Я сказал им, что хочу эквивалент редкоземельных металлов на сумму около 500 миллиардов долларов", — заявил Трамп в интервью Fox News 11 февраля.

Однако эксперт отмечает, что такие заявления не имеют оснований. Глобальный рынок редкоземельных металлов оценивается в 15 миллиардов долларов в год, что делает цифру, озвученную Трампом, нереалистичной. Даже если предположить, что Украина могла бы покрывать 20% мирового рынка, это принесло бы около 3 миллиардов долларов ежегодно. Таким образом, для достижения 500 миллиардов понадобилось бы более 150 лет добычи.

"Это чистая чушь", — заключает Блас, сравнивая ситуацию с аналогичной историей в Афганистане, где США в 2010 году объявили о потенциальных минеральных богатствах на 1 триллион долларов, что так и не подтвердилось.

По словам Бласа, существует два возможных объяснения: либо Трамп прав, а все геологи мира ошибаются, либо он просто перепутал редкоземельные металлы с другими минералами.

Хотя в Украине действительно есть определенные месторождения титана и галлия, они не оказывают критического влияния на глобальную экономику. Добыча этих минералов важна, но не настолько, чтобы стоить заявленных Трампом 500 миллиардов долларов.

Некоторые сторонники этой теории ссылаются на Новополтавское месторождение, открытое еще в советское время. Однако, как отмечает Блас, оно остается непродуктивным более 50 лет из-за сложности добычи и нерентабельности. Само украинское правительство признало, что разработка этого месторождения экономически невыгодна.

Ситуацию усугубляет то, что в информационном пространстве начал распространяться отчет Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности. Документ, выпущенный в декабре 2024 года, утверждает, что Украина является ключевым поставщиком "редкоземельных металлов", хотя в списке упоминаются минералы, не относящиеся к этой категории — титан, уран, бериллий, марганец и галлий.

Блас отмечает, что этот отчет носит "провокационный характер" и не содержит достаточной проверки фактов. Представители НАТО уже заявили, что он отражает мнение автора, а не официальную позицию Североатлантического союза.

"Если этот документ был использован советниками Трампа для обоснования богатств Украины на редкоземельные металлы, то это пример глобальной политики, построенной на копировании и вставке", — заключает Bloomberg.

Напомним, редкоземельные ресурсы для США стали одним из составляющих предложений Украины. Президент Дональд Трамп предложил Украине соглашение: доступ Америки к редкоземельным ресурсам в обмен на дальнейшую военную и экономическую помощь. Это совпадает со стратегией Киева по укреплению отношений с его администрацией.