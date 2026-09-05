У Украины уже есть первый образец: эксперт рассказал о разработке реактивного дрона-перехватчика

Реактивный дрон-перехватчик Alexa Spatium / © Міністерство оборони

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Украинские разработчики сосредоточили значительные усилия на создании новых образцов вооружения , которые смогут успешно противодействовать широкому спектру воздушных угроз. Большое количество украинских компаний и команд уже работают над модернизацией существующих аппаратов и конструированием перехватчиков на базе реактивных двигателей.

Об этом заявил обозреватель «Милитарного» Вадим Кушников в эфире «Киев24».

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Масштабирование производства: сроки и перспективы

Для полноценного развертывания и масштабирования производства таких инновационных средств поражение разработчикам может потребоваться от шести до девяти месяцев . Этот временной промежуток необходим инженерам для того, чтобы выстроить правильную конфигурацию и наладить все технологические линии.

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«Учитывая то, что уже есть опыт масштабирования подобных производств, мы можем ожидать, что это время будет сокращено», — подчеркнул эксперт во время телеэфира. Благодаря предыдущим успешным проектам, украинские разработчики способны значительно ускорить запуск серийного выпуска новых аппаратов.

Первый образец такого реактивного дрона уже принят на вооружение и готов к выполнению серьезных боевых задач. Ожидается, что вскоре подобные перехватчики станут массовым явлением на фронте и существенно усилят отечественную противовоздушную оборону .

Технические характеристики: скорость и цели

Главной задачей новейших беспилотников является гарантированный перехват и уничтожение предыдущих и новых модификаций российских «Шахедов» . Благодаря своим лётным и техническим характеристикам реактивные дроны-перехватчики способны полностью перекрывать всю линейку подобных воздушных угроз.

"На сегодняшний момент средняя скорость варьируется в диапазоне от 300 до 700 километров в час", - пояснил Вадим Кушников.

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Именно этот скоростной коридор отечественные производители должны надежно закрывать своими разработками , чтобы сделать невозможным прорыв вражеских дронов в украинские города.

Характеристики Alexa Spatium: возможности нового перехватчика

Новый украинский реактивный беспилотник Alexa Spatium специально разработан инженерами для эффективного уничтожения скоростных вражеских дронов-камикадзе и разведывательных аппаратов. Минобороны же сообщило об успешных испытаниях и принятии этого комплекса в арсенал Сил обороны.

Этот аппарат оснащен мощным турбореактивным двигателем и способен работать на разных высотах, используя телевизионные и инфракрасные поисковые системы . В зависимости от типа обнаруженной воздушной цели, отечественный перехватчик может нести обломочно-фугасные, кумулятивные или термобарические боевые части.

Весь мобильный комплекс удобно помещается в обычный пикап, а подготовка к дистанционному запуску с компактной катапульты занимает всего несколько минут. Отдельным чрезвычайно важным преимуществом этого оружия является возможность многократного использования , ведь в случае отмены миссии дрон безопасно возвращается на место старта.

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