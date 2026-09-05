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У Украины уже есть первый образец: эксперт рассказал о разработке реактивного дрона-перехватчика
Украина активно разрабатывает и готовит к серийному производству новейшие реактивные дроны-перехватчики, способные эффективно уничтожать скоростные вражеские беспилотники.
Украинские разработчики сосредоточили значительные усилия на создании новых образцов вооружения , которые смогут успешно противодействовать широкому спектру воздушных угроз. Большое количество украинских компаний и команд уже работают над модернизацией существующих аппаратов и конструированием перехватчиков на базе реактивных двигателей.
Об этом заявил обозреватель «Милитарного» Вадим Кушников в эфире «Киев24».
Масштабирование производства: сроки и перспективы
Для полноценного развертывания и масштабирования производства таких инновационных средств поражение разработчикам может потребоваться от шести до девяти месяцев . Этот временной промежуток необходим инженерам для того, чтобы выстроить правильную конфигурацию и наладить все технологические линии.
«Учитывая то, что уже есть опыт масштабирования подобных производств, мы можем ожидать, что это время будет сокращено», — подчеркнул эксперт во время телеэфира. Благодаря предыдущим успешным проектам, украинские разработчики способны значительно ускорить запуск серийного выпуска новых аппаратов.
Первый образец такого реактивного дрона уже принят на вооружение и готов к выполнению серьезных боевых задач. Ожидается, что вскоре подобные перехватчики станут массовым явлением на фронте и существенно усилят отечественную противовоздушную оборону .
Технические характеристики: скорость и цели
Главной задачей новейших беспилотников является гарантированный перехват и уничтожение предыдущих и новых модификаций российских «Шахедов» . Благодаря своим лётным и техническим характеристикам реактивные дроны-перехватчики способны полностью перекрывать всю линейку подобных воздушных угроз.
"На сегодняшний момент средняя скорость варьируется в диапазоне от 300 до 700 километров в час", - пояснил Вадим Кушников.
Именно этот скоростной коридор отечественные производители должны надежно закрывать своими разработками , чтобы сделать невозможным прорыв вражеских дронов в украинские города.
Характеристики Alexa Spatium: возможности нового перехватчика
Новый украинский реактивный беспилотник Alexa Spatium специально разработан инженерами для эффективного уничтожения скоростных вражеских дронов-камикадзе и разведывательных аппаратов. Минобороны же сообщило об успешных испытаниях и принятии этого комплекса в арсенал Сил обороны.
Этот аппарат оснащен мощным турбореактивным двигателем и способен работать на разных высотах, используя телевизионные и инфракрасные поисковые системы . В зависимости от типа обнаруженной воздушной цели, отечественный перехватчик может нести обломочно-фугасные, кумулятивные или термобарические боевые части.
Весь мобильный комплекс удобно помещается в обычный пикап, а подготовка к дистанционному запуску с компактной катапульты занимает всего несколько минут. Отдельным чрезвычайно важным преимуществом этого оружия является возможность многократного использования , ведь в случае отмены миссии дрон безопасно возвращается на место старта.