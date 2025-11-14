У Украины заканчиваются деньги: Politico предупредило о задержках зарплат и пенсий

Пенсия / © iStock

Реклама

Еврокомиссия удваивает усилия для использования замороженных российских активов, чтобы финансировать кредит Украине объемом 140 млрд евро. Если Евросоюз не согласует это решение, уже с апреля Киев может начать затягивать пояса: задерживать выплаты пенсий, зарплат государственным служащим, медикам, военным. Решение ЕС усложняют страх Бельгии и угроза вето со стороны Венгрии и Словакии.

Об этом говорится в статье Politico.

Еврокомиссия активизирует усилия, чтобы задействовать замороженные российские активы для финансирования репарационного кредита Украине на 140 млрд евро. Такое решение получило поддержку большинства министров финансов ЕС, которые предпочитают этот вариант вместо выделения средств из собственных бюджетов.

Реклама

Несмотря на это, Бельгия продолжает воздерживаться от одобрения инициативы. Брюссель опасается, что использование активов, которые подконтрольны депозитарию Euroclear, может спровоцировать ответные действия России как на территории страны, так и за ее пределами.

На фоне того, что финансовые запасы Киева для ведения войны стремительно уменьшаются, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во время встречи министров 13 ноября предупредил: затягивание решения обойдется дороже, чем принятие кредитного механизма.

Дания, которая сейчас председательствует в ЕС и руководит законодательными переговорами, призвала Комиссию продвигаться вперед после последней министерской встречи в Брюсселе. Это позволит подготовить материалы для обсуждения советниками лидеров на встрече в пятницу, накануне саммита в середине декабря, где вопрос снова будет вынесен на повестку дня.

Впрочем, до фактического поступления выплат Украине остается немало барьеров. Вероятные задержки означают, что ЕС, вероятно, придется предоставлять Киеву временные займы, пока основное финансирование не станет доступным.

Реклама

Когда Украина может остаться без финансов?

Уже с апреля Киеву придется значительно сокращать расходы, если не поступит новый транш поддержки от ЕС или МВФ — глобального кредитора последней инстанции.

Сначала правительство будет использовать наперед средства, запланированные на следующий год, в частности дивиденды госбанков. Затем — пробовать размещать долговые бумаги среди инвесторов, которые будут требовать определенной доходности.

Когда и эти ресурсы будут использованы, правительство начнет урезать финансирование для органов местного самоуправления и программы восстановления после российских обстрелов. Крайней мерой станет отложение выплат работникам бюджетной сферы, врачам, пенсионерам и военным. Подобного не происходило с начала полномасштабной войны.

Что с кредитованием МВФ?

МВФ готовит новый пакет помощи Украине примерно на 8 млрд долл., но его предоставление зависит от решения ЕС по использованию российских активов для покрытия большего кредита. Украина не должна будет возвращать эти средства, если Россия завершит войну и выплатит репарации, что фактически создает гарантию для Фонда.

Реклама

Официальное предложение Еврокомиссии в Европарламент и Совет Европы может убедить МВФ в способности Украины нести дополнительную долговую нагрузку.

Бельгия — не единственное препятствие

Позиция Бельгии является ключевой, ведь без нее невозможно задействовать активы. Но дополнительную угрозу представляют Венгрия и Словакия — страны, которые поддерживают тесные связи с Кремлем и не спешат предоставлять Бельгии гарантии на случай, если Россия потребует возврата активов. Их замечания могут серьезно затормозить процесс.

Будапешт и Братислава получают возможность заблокировать санкции, в частности в отношении активов, каждые полгода — единственное вето может вернуть Москве доступ к замороженным средствам. Еврокомиссия ищет юридические решения, чтобы минимизировать риск вето, но часть чиновников сомневается в успешности такого шага.

Есть ли другие преграды?

Да, Европарламент также будет участвовать в формировании законодательства по кредиту. Это создает дополнительные политические риски, поскольку депутаты могут требовать изменений в текст. Конфликты между евродепутатами и правительственными представителями не редкость, а на этот раз задержка может повлиять на ситуацию на линии фронта.

Реклама

Можно ли ожидать быстрой выплаты 140 млрд евро после утверждения?

Нет. Некоторым странам, включая Германию, придется получать одобрение национальных парламентов для гарантий, которые требует Бельгия. Это может затянуть процесс на несколько месяцев.

Коррупционный скандал в Украине усложняет ситуацию

В Украине вспыхнул коррупционный скандал, связанный с якобы хищением 100 млн евро в энергетической отрасли. Антикоррупционные органы заявили о деятельности группы чиновников и бизнесменов, которые, по данным следствия, манипулировали контрактами «Энергоатома», получая «откаты» в 10-15%. Расследование касается и лиц из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского.

Венгрия и Словакия могут использовать скандал как аргумент против кредитной схемы, тогда как другие страны будут настаивать на строгом контроле использования средств.

Несмотря на это, почти никто не предлагает полностью отказаться от кредита, учитывая угрозы, которые стоят перед Европой.

Реклама

«Какие у нас есть другие варианты? Украина — это наш единственный выбор. И она борется не только за собственную свободу и право выбирать образ жизни, но и за свободу Европы. Поэтому, несмотря на скандал, других вариантов нет», — подчеркнул министр финансов Литвы Криступас Вайтекунац.

Что дальше?

Еврокомиссия работает в условиях дедлайнов, чтобы как можно быстрее внести предложение по репарационному кредиту и начать технические переговоры о механизме его реализации. Откладывать это до саммита ЕС 18 декабря — не вариант, если Европа не хочет допустить коллапса Украины.

Напомним, в конце октября издание The Economist предупредило, что Украина столкнется с жестоким денежным кризисом и может остаться без средств уже в конце февраля 2026 года. На фоне того, что военные расходы Украины до конца года достигнут около 360 млрд долл., Европа должна немедленно найти средства для помощи. Аналитики призывают ЕС «осознать собственную силу», прекратить избегать финансового соперничества с Россией и «выиграть войну», поскольку его экономика в десять раз больше российской.