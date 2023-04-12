У УПЦ МП могут отобрать вторую крупнейшую святыню в Украине: что известно

Украинская православная церковь, аффилированная с Московским патриархатом, в скором времени может потерять свою вторую главную святыню в Украине – Свято-Успенскую Почаевскую Лавру в Тернопольской области. Министерство культуры и информационной политики запускает тот же механизм, что и в Киево-Печерской Лавре – прекращение договора аренды и возвращение в государственную собственность помещений Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника.

Позицию Минкульта поддержали в Верховной Раде – на днях парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике рекомендовал народным депутатам поддержать расторжение с УПЦ МП договора аренды Почаевской лавры. Нынешний договор аренды рассчитан до 2052 года.

О своих планах использования Почаевской Лавры уже заявили Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

Какая на сегодня сложилась ситуация с выселением УПЦ МП из Почаева — читайте в материале ТСН.ua.

УПЦ МП "попросили на выход"

Выселение УПЦ МП из Почаева анонсировал в марте министр культуры Александр Ткаченко.

"У нас закончились соглашения пользования имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких соглашений и подписанию соответствующих актов приема-передачи", — сказал глава Минкульта.

Ткаченко не уточнил, какие именно храмы имел в виду, но, скорее всего, речь идет об Успенском соборе Почаевской лавры (конец XVIII в.).

Министр также сообщал об иске в суд о возвращении церкви, которая находится в пользовании УПЦ МП. По его словам, "священник, управляющий в Почаевской лавре" (очевидно, речь идет о наместнике монастыря УПЦ МП митрополите Почаевском Владимире (Морозе)), не допустил представителей государственного заповедника в церковь. Ткаченко предупредил, что из-за таких действий иерарха будет открыто уголовное производство относительно препятствования пользованию имуществом государства.

В Раде высказались о возвращении Лавры

В Верховной Раде сегодня есть политическая воля, чтобы обеспечить "полную духовную независимость" Украины от религиозных организаций, связанных с Россией.

Об этом рассказала заместитель председателя парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук в эфире всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН.

Комментируя решение комитета поддержать выселение УПЦ МП из Почаевской лавры, Кравчук заявила:

"У нас практически весь комитет среди инициаторов этого обращения и мы фактически единогласно одобрили это постановление. Но это политическое проявление, потому что мы депутаты, выразители интересов украинского народа. Этот процесс должен получить продолжение в юридической плоскости. Верховная Рада, когда это будет вынесено на рассмотрение, очень надеюсь, что поддержит это заявление. Но и без того Минкульт, присутствовавший при рассмотрении на комитете, сказал — да, мы будем заниматься в том числе и изучением договора".

Также читайте В Киево-Печерской лавре ограбили келью нового наместника Авраамия

Депутат напомнила, что Московский патриархат получил в безвозмездное пользование Почаевскую лавру "20 с хвостиком лет" назад.

"Почаевская лавра, вторая величайшая святыня в Украине, является государственной собственностью и принадлежит соответствующему заповеднику. За все это время ни одной проверки, ни от Минрегионстроя, ни от Минкульта, допущено на эту территорию не было. Строят, перестраивают, и очевидно, что охранное законодательство на такую святыню и памятник архитектуры распространяется", — подчеркнула она.

Кравчук выразила надежду, что Кабинет министров "параллельно даже не будет ждать принятия этого постановления, а уже будет изучать соответствующие документы".

По ее словам, договор с УПЦ МП, "который был подписан еще при Кучме, еще более невыгоден, чем по Киево-Печерской Лавре".

"Но есть политическая воля получить полную духовную независимость. Поэтому я надеюсь, что в рамках действующего законодательства, а может и нового, Верховная Рада поддержит законопроект о запрете деятельности любой религиозной организации, аффилированной со страной-агрессором", — добавила депутат.

На Почаевскую Лавру претендуют ПЦУ и УГКЦ

Синод Православной церкви Украины 28 марта решил зарегистрировать собственный монастырь в Почаевской Лавре, которая пока остается в аренде у УПЦ МП. Монастырь ПЦУ станет юридическим лицом, которому можно будет передать имущество и помещения Лавры.

"В составе Тернопольской епархии Православной церкви Украины была образована религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии Украинской православной Церкви (Православной церкви Украины)", – сообщили в ПЦУ.

Священноархимандритом (руководителем) монастыря был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий ПЦУ Нестор.

Митрополит Нестор в интервью "Суспільному" заявил, что Почаевская Лавра "преобладающую часть своей истории была православной святыней".

"Если говорить о тех прихожанах, которые ходят в Лавру, тех приезжающих в нее паломников, те окружающие города и села в данном регионе, — в южной Волыни, то мы видим, что это все полностью регион православный. На территории волынской части нашей области греко-католическая церковь почти не имеет общин, почти нет приходов, почти нет прихожан. Если говорить о том, как Почаевскую Лавру воспринимает народ, именно паломники, то мы понимаем, что для всех в восприятии она всегда будет именно православной святыней", – заявил митрополит.

В свою очередь, глава УГКЦ Святослав Шевчук в интервью "Украинской правде" заявлял, что тоже хочет получить право проводить богослужения в Почаевской Лавре, поскольку она на протяжении более 100 лет (1713-1832 — ред.) принадлежала греко-католикам.

"Мы не хотим сегодня предъявлять какие-то имущественные претензии кому-то. Но мы говорим, что это исторически большой духовный центр нашей церкви... Поэтому вот те, кто будет принимать решения, кому дать доступ к возможности молиться, должны учитывать, что Почаевская Лавра имеет историческое отношение к нашей церкви". – подчеркнул Святослав Шевчук.

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры

Правительство запустило процесс выселения УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры. Духовенству УПЦ МП было предложено до 29 марта покинуть все строения Лавры и передать имущество государству.

Поводом для расторжения договора аренды стала аудиторская проверка Министерства культуры, выявившая нарушения при пользовании историческими памятками – около 40 незаконных новостроек на территории Лавры.

Часть монахов УПЦ МП согласилась покинуть территорию монастыря, еще часть во главе с архимандритом Авраамием перешла в Православную церковь Украины. Впрочем, настоятель монастыря УПЦ МП митрополит Павел и его сторонники категорически заявили, что не будут покидать помещения Лавры.

СБУ объявила подозрение митрополиту Павлу по статье "оправдание агрессии России". Ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Перед этим СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение РФ называл "войной Америки и России до последнего украинца".

Сейчас представители УПЦ МП остаются на территории Лавры. Они несколько раз не пускали на территорию комиссию Минкульта, которая должна провести ревизию и подготовить помещения для передачи на баланс государства. Комиссия смогла начать работу только 12 апреля.

Впрочем, украинские власти настаивают, что не будут прибегать к радикальным силовым действиям и "вытаскивать за бороду" из Лавры представителей УПЦ МП.

Тем временем Православная церковь Украины уже проводит свои богослужения в Киево-Печерской Лавре.

Читайте также: