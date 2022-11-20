"У вас 3 комнаты – одну отдайте российским солдатам": на Запорожье оккупантов подселяют в квартиры мирных жителей

В Мелитопольском районе в дома людей заселяют оккупантов.

Под Мелитополем российских военных уже официально подселили в квартиры людей.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Также читайте Оккупанты уволили "мэра" Энергодара Волгу

В поселке Мирное решением местной оккупационной "администрации" в жилые трехкомнатные квартиры начали подселять оккупантов. Принцип прост: у вас три комнаты – одну отдайте российским солдатам.

"Таким образом Радьков (глава оккупационной администрации — ред.) решает еще одну проблему — кормить и заботиться о военных страны-агрессора. И коллаборанта совсем не волнует, что вряд ли кто-то хотел неожиданно получить себе подобного "домашнего питомца", — говорится в сообщении .

Законность такого произвола оккупантов совсем не волнует.

Напомним, что в Запорожье российским оккупантам "прилетело" от ВСУ. В результате потери российских захватчиков составили около 160 раненых и убитых.

Читайте также: