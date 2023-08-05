У вероятно подбитого дроном российского танкера затопило машинное отделение – паблики

Мониторинговые каналы распространяют якобы первую аудиозапись из вероятно подбитого дроном танкера в Черном море близ Керчинского пролива.

Переговоры экипажа: речь идет о том, что танкер SIG/Cиг не может самостоятельно двигаться.

"Ничего не убавляли, она сама остановилась (вода — ред.). Сколько прибыло, столько прибыло. Судно в балласте. Все танки грузовые пусты. Судно на плаву. До уровня ватерлинии вода набиралась и остановилась", — сообщает экипаж. Сейчас на месте работает катер "Меркурий", пришедший на помощь танкеру.

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Российские "СМИ" утверждают, что взрыв пришелся на машинное отделение танкера, оно затоплено, само судно имеет крен 1-2 градуса.

Ни украинские чиновники, ни российские "власти" официально еще ничего не комментировали в связи с этой ситуацией.

Напомним, в Крыму 2 августа 2023 г. раздались взрывы в Симферополе и в районе населенных пунктов Гвардейское и Новофедоровка, где расположены военные аэродромы.