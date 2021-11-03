У водителей, которые не платят штрафы за бешеную скорость, будут забирать авто

У водителей, которые не платят штрафы за бешеную скорость, будут забирать авто

Начнут эту инициативу из Харькова.

У водителей, у которых есть, но они не платят штрафы за бешеную скорость — будут забирать автомобили, заявили в министерстве юстиции.

Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 3 ноября.

Так, один из заместителей руководителя ведомства объяснил, что такой вид наказания придумали после последней дерзкой смертельной аварии в Харькове, когда несовершеннолетний гнал на красный свет и сбил легковушку. Тогда один человек погиб, еще трое оказались в больнице. Водитель получил тяжелые травмы, сейчас он в СИЗО. Тогда выяснилось, что подростку, который не может иметь водительское удостоверение, машину купила мать. Парень не раз в городе нарушал скоростной режим и не обращал внимания на замечания и протоколы полиции.

Еще одно резонансное ДТП произошло в 2017 году там же — в Харькове, тогда погибли шесть пешеходов. Именно в этом городе, говорят в Минюсте, исполнительная служба и начнет изымать автомобили у неплательщиков штрафов. Далее эту инициативу перенесут в столицу, а потом такое наказание будет действовать по всей Украине.

Новости Украины: у водителей, что не платят штрафы за бешеную скорость, будут забирать авто

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