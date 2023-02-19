У водителя автобуса под одеялом нашли почти миллион гривен: фото

Пограничники обнаружили скрытые от контроля наличные деньги в автобусе, который возвращался из Румынии в столицу Украины.

В Одесской области на паромном пункте пропуска "Орловка" пограничники обнаружили у водителя возвращавшегося из Румынии рейсового автобуса 800 тысяч гривен, скрытые от контроля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Водитель автобуса, направлявшийся в Киев, пытался тщательно скрыть наличные деньги под своим сиденьем, прикрыв ее одеялами и подушками. При этом деньги были бережно отсортированы по номиналу.

"Реализовать свой замысел ловкачу не удалось — тайник с 800 тысячами гривен обнаружили пограничники Измаильского отряда совместно с таможенниками", — говорится в сообщении.

По данному факту в отношении 53-летнего водителя составили протокол о нарушении таможенных правил, а все наличные изъяли до решения суда.

Напомним, ранее через польско-украинскую границу 38-летний житель Львовщины и пытался провезти 9 миллионов гривен, купюрами номиналом 100 гривен. Наличные деньги заняли чуть ли не весь микроавтобус.

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