У вольера лося остались одежда и кроссовки: в Харькове таинственно исчез мужчина

Пропавший работал в местном "Экопарке".
В Харькове разыскивают мужчину, работавшего разнорабочим в Экопарке.
Об исчезновении мужчины сообщают в телеграмм-канале "Харьков Life".
В Харькове несколько дней назад пропал 34-летний Николай Кулинчик. Он работал разнорабочим в Экопарке.
Утром 13 декабря возле вольера лося была найдена его одежда и кроссовки. По словам родных пропавшего, работодатель не сообщил правоохранительным органам об исчезновении человека и найденных вещах. Родные сами обратились с заявлением в полицию.
Известно, что Николай Кулинчик родом из Кривого Рога Днепропетровской области.
Поиски мужчины продолжаются.
Напомним, что Броварах под Киевом правоохранители задержали подсудимого, который напал на конвоиров и скрылся.
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