У вольера лося остались одежда и кроссовки: в Харькове таинственно исчез мужчина

У вольера лося остались одежда и кроссовки: в Харькове таинственно исчез мужчина

Пропавший работал в местном "Экопарке".

В Харькове разыскивают мужчину, работавшего разнорабочим в Экопарке.

Также читайте Бегство планировали заранее и делали это не впервые: в Сумской области разыскали двух пропавших детей

Об исчезновении мужчины сообщают в телеграмм-канале "Харьков Life".

В Харькове несколько дней назад пропал 34-летний Николай Кулинчик. Он работал разнорабочим в Экопарке.

Утром 13 декабря возле вольера лося была найдена его одежда и кроссовки. По словам родных пропавшего, работодатель не сообщил правоохранительным органам об исчезновении человека и найденных вещах. Родные сами обратились с заявлением в полицию.

Известно, что Николай Кулинчик родом из Кривого Рога Днепропетровской области.

Поиски мужчины продолжаются.

Напомним, что Броварах под Киевом правоохранители задержали подсудимого, который напал на конвоиров и скрылся.

Читайте также: