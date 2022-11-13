У врага все больше проблем с логистикой, а ВСУ не дают отдохнуть: эксперт о сценариях развития событий после освобождения Херсона

ВСУ сейчас могут доставать из вооружения на территорию Крыма, а оккупанты окапываются на Запорожье.

ВСУ сейчас могут наносить удары практически до предела с оккупированным Крымом. Это дает потенциал для огневого контроля и мощного поражения сил и средств врага, в частности, для поражения складов с боеприпасами и для уничтожения логистического обеспечения, с чем у ВС РФ сейчас возникают проблемы.

Об этом в интервью ТСН сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Хочу напомнить, что Крымский мост полностью не восстановлен — это во-первых, во-вторых, у них все больше проблем с логистикой через Мариуполь на Бердянск и Мелитополь. Железной дорогой из Крыма могут подвозить значительно меньше, еще и учитывая наш потенциал по задаче им мощного поражения. Думаю, что будет еще меньше", — сказал Александр Мусиенко.

Он отметил, что сейчас российские войска принялись активно укреплять свои рубежи на Запорожском направлении и на границе с оккупированным Крымом, что значит, что они боятся наступления ВСУ. Сейчас неизвестно, куда командование ВС Украины может перебросить освобожденные из-под Херсона подразделения.

"Удары по Мелитополю и другим насленным пунктам мы можем делать и с юга и с запада с правобережья Херсонщины. Удары могут наноситься с севера, из района Запорожья по тем силам, которые там есть. Я думаю, есть понимание у украинских сил, что никто не будет давать передышку тем войскам, которые сбежали с правобережья Херсонщины и давать возможность врагу провести сейчас дополнительное соединение и доукомплектование своих подразделений. Я думаю, будет попытка уничтожить как можно больше сил и средств противника, чтобы он не мог перебросить их ни на восток, ни в другое место, плюс создать дополнительные условия для украинских городов для продолжения наступательных действий. Разрушенные мосты — это досадно, но это не решающий фактор в этой ситуации", — сказал эксперт.

Напомним, что в Мелитополь в Запорожье прибыли сотни мобилизованных россиян. Они скупают спиртные напитки, еду и гражданскую одежду.

После побега с правого берега Херсонской области оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу. Также враг продолжает наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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