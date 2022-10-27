У всех ли украинцев ПТСР и какие есть симптомы посттравматического стресса: ответ Минздрава

Не у всех украинцев, которые чуть ли не ежедневно слышат сигналы тревог, звуки ПВО и "прилетов", есть ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство развивается только у 20-30% людей, переживших травматические события.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Психологическая травма, из-за которой развивается ПТСР, всегда связана с чрезвычайно угрожающей или катастрофической ситуацией. Такое расстройство может изменить то, как человек думает, чувствует себя и ведет себя, может влиять на способность к нормальному функционированию. ПТСР развивается только в 20-30% людей, переживших травматические события", — говорится в сообщении.

О наличии посттравматического синдрома могут свидетельствовать симптомы, которые можно разделить на четыре категории:

симптомы повторного переживания, а именно: интрузии (проживание травматического события снова и снова), флешбеки (повторные воспоминания с чувством пребывания внутри события), ночные ужасы;

избегание напоминания, воспоминаний и мыслей о травме;

неконструктивные поведенческие решения, когнитивные/эмоциональные нарушения;

гипервозбуждение, повышенная тревожность (усиленное чувство угрозы).

"Человеку, пережившему травматические события, очень легко навредить. Поэтому экспериментировать опасно. Работу с такими людьми должен проводить только специалист после соответствующего обучения по доказательным методам, которые прошли надлежащую научную проверку и были признаны на уровне международных ассоциаций", — подчеркнули в Минздраве.

Война в Украине и ПТСР

Война несет не только видимые разрушения и гибель людей. Она массово поражает психическое здоровье украинцев. С каждым днем количество людей, которые будут испытывать эти последствия на себе, будет только расти. Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ожидает ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье.

Мы рассказывали, как распознать и вылечить ПТСР и как помочь ребенку с посттравматическим стрессовым расстройством.

Как бороться со страхом и беспокоиться о психическом здоровье во время войны – Екатерина Булавинова

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