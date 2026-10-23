У ВСУ будет собственная спутниковая связь: Украина начинает сотрудничество с Nokia и ICEYE

Финский производитель микроспутников ICEYE / © Getty Images

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Минобороны Украины подписало меморандум о намерениях по разработке с Nokia и ICEYE суверенной системы спутниковой связи. Новая технология обеспечит надежную коммуникацию для оборонных нужд, которой не помешают перебои в работе наземной инфраструктуры.

О партнерстве объявил президент Украины Владимир Зеленский и поделилась деталями компания ICEYE.

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«Договорились, что будем использовать больше спутниковых возможностей Финляндии. Это важно для нашей обороны, стойкости Украины. Договорились об этом с Nokia и ICEYE», — написал Зеленский в Сети.

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Гендиректор ICEYE Рафал Моджевский отметил, что Украине необходимы защищенные и высокопроизводительные спутниковые системы связи, которые будут находиться под ее контролем.

«У нас есть опыт быстрого развертывания суверенных космических миссий, помогающих развивать такие способности. ICEYE с гордостью поддерживает Украину с 2022 года и дальше настроена продолжать эту поддержку», — заявил Моджевский.

Ранее в октябре ICEYE и Nokia объявили о совместном партнерстве по созданию защищенных спутниковых систем связи на низкой околоземной орбите, ориентированных на нужды государственных структур.

Ожидается, что такие системы будут использоваться для выполнения оборонных задач, защиты границ, обеспечения работы экстренных служб, а также реагирования на природные катастрофы.

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Проект будет основываться на европейских технологиях и предусматривать возможность для государств самостоятельно владеть спутниками, наземной инфраструктурой и терминалами, а также контролировать их. Запуск первых спутников намечен на 2028 год.

Директор по геополитическим вопросам и взаимодействию с органами власти, глава подразделения Nokia Defense Микко Хаутала отметил важность спутниковой связи в случаях, когда наземная инфраструктура сталкивается с перебоями.

«Странам нужна связь, на которую можно положиться при любых обстоятельствах. Спутниковые сети расширяют и защищают возможности связи, когда наземная инфраструктура испытывает перебои. Поэтому они являются важнейшей составляющей любой защищенной системы коммуникаций. В рамках письма о намерениях мы вместе с Украиной и ICEYE будем изучать, как надежные суверенные системы спутниковой связи могут повысить стойкость Украины и обеспечить ее контроль над связью, от которой она зависит», — рассказал Хаутала.

Напомним, в августе 2022 года «Фонд Сергея Притулы» приобрел для Главного управления разведки Минобороны Украины соглашение с финской космической компанией ICEYE за 600 млн грн. Украина получила в собственность один из спутников ICEYE, работающий на орбите и законтрактованный доступ к базе данных снимков всего созвездия спутников ICEYE (более 20 аппаратов) по меньшей мере на год вперед. Притула сообщал, что это позволит украинским защитникам планировать оперативные операции.

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Заметим, что договоренность о разработке с Nokia и ICEYE суверенной системы спутниковой связи появилась на фоне введенных для Украины ограничений на работу спутниковой связи Starlink/Starshield. Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об отмене этих ограничений для украинских военных, советник президента Украины Дмитрий Литвин и источники в Минобороны отмечают, что ситуация фактически не изменилась. Ограничения скорости, в том числе потеря связи на скорости свыше 161 км/ч, продолжают действовать. В то же время волонтер Сергей Стерненко сообщил о частичном возобновлении работы в отдельных подразделениях.

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