У ВСУ есть новая стратегия операции в Курской области: детали от Forbes

Украинские вооруженные силы имеют новую стратегию в Курской области. Она состоит в том, чтобы быстро перемещаться и брать российские войска в окружение.

Об этом сообщает аналитик Forbes Дэвид Экс.

На прошлой неделе ВСУ прорвали российскую оборону на новом участке российско-украинской границы возле села Новый путь, это шокировало многих. Впрочем, теперь эта цель становится понятнее. отмечает аналитик.

"Украинская тактическая группа, очевидно, возглавляемая 95-й воздушно-штурмовой бригадой, перерезает путь справа по мере продвижения за Новый Путь и через южные кварталы ближайшего российского города, Веселое. Другими словами, украинские войска разворачиваются в сторону главного Курского выступления. Если украинцы, наступающие к северо-востоку от Нового Пути, смогут соединиться с находящимися на главном участке украинцами, то они отсечат потенциально тысячи россиян между собой и границей", — сообщил Дэвид Экс.

По его словам, местные географические условия способствуют попыткам ВСУ оцепить российские войска. Река Сейм образует естественную границу вдоль большей части северного края потенциального кармана, ограниченного с левого и правого флангов наступающими украинскими войсками.

Украинские военные уничтожили все постоянные мосты через Сейм в этом районе. Именно поэтому армия РФ южнее реки (их там могут быть целые батальоны) зависят от временных понтонных мостов или узкого сухопутного моста через город Корнево. Именно поэтому ВСУ постоянно обстреливают понтоны, как только русские их устанавливают. Также, отметил Экс, именно по этой же причине украинские войска наступают на Коренево, намереваясь разрушить сухопутный мост.

В Курской области возможно оцепление русских войск. Карта Forbes.

Кроме того, соотношение сил в Курской области также может повлиять на шансы украинцев на успех в потенциальном окружении. По расчетам Дэвида Экса, Киев выделил около 10 тыс. военнослужащих для двустороннего вторжения в Курск. В свою очередь. Москва могла направить в регион 38 тыс. военнослужащих. Впрочем, многие из них – это плохо обученные молодые призывники.

Напомним, специалисты Defense Express сообщали, что украинские военные начали в Курской области РФ вторую фазу операции. Сейчас Силы обороны наступают по меньшей мере на трех участках: в Глушковском районе, чуть западнее участка Коренево — Снагость.

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