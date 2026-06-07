У ВСУ есть продвижение возле Константиновки: оценка ситуации от ISW

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Украинские военные добились тактических успехов на Константиновском направлении, несмотря на активные попытки российских сил продвинуться и закрепиться в районе.

Об этом свидетельствуют геолокационные видео, обнародованные в начале июня, пишет ISW .

Какая ситуация в райне Константиновки

В частности, ВСУ продвинулись на юго-западной и западной окраинах Константиновки.

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«Украинские войска действуют в западной и южной Константиновке, на северной окраине Ильиновки (южнее Константиновки) и в северной Степановке (юго-западнее Константиновки) — все эти районы, где, по предварительным данным российских источников, присутствуют российские войска», — отмечается в отчете.

В то же время фиксируется присутствие российских войск в разных районах Константиновки. По оценкам аналитиков, оккупанты пытаются закрепиться после тактики инфильтрации малыми группами.

Украинская сторона, в свою очередь, наносит удары по позициям противника по разным направлениям, сдерживая его продвижение.

Кроме этого, по данным военных, украинские силы контролируют населенный пункт Тихоновка к северо-востоку от Константиновки.

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Российские войска продолжают штурмовые действия. Недавно они осуществили моторизованное наступление с использованием боевых машин пехоты, а также активно пополняют свои подразделения — до 80% их состава уже доукомплектованы.

По словам украинских военных, противник использует густую летнюю растительность для маскировки и проникновения в тыл. Российская пехота также пытается продвигаться малыми группами в обход позиций ВСУ.

Вероятной целью таких действий является выход на трассу Константиновка — Краматорск и попытка окружения украинских сил в районе города. Ранее речь шла о том, что Россия провалила весеннее наступление, несмотря на большие потери. Весенняя наступательная кампания российской армии фактически завершилась провалом, а май стал одним из самых плохих месяцев для оккупантов.

Напомним, Россия полностью провалила весеннее наступление . По словам военного обозревателя Александра Коваленко, несмотря на активные штурмы, РФ смогла продвинуться примерно на 20 кв. км, понеся значительные потери в живой силе и технике. Эксперт отмечает, что ситуация напоминает 2022 год, но тогда россияне отступали, а сейчас безрезультатно наступают. Дополнительной проблемой для армии РФ стала ухудшенная логистика: украинские силы активно бьют по путям снабжения, что подрывает боеспособность врага.

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