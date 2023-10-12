У ВСУ есть все необходимое, чтобы продолжать контрнаступление зимой — Умеров

Украинские военные обеспечены всем необходимым, чтобы продолжать наступательные действия зимой, а партнеры Украины взяли на себя новые "положительные обязательства".

Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, передает Укринформ.

На вопрос о том, насколько Министерство обороны подготовилось к зимней кампании, Умеров ответил, что у Украины есть все необходимое, чтобы полностью обеспечить Силы обороны и ВСУ как в летальном, так и в нелетальном вооружении.

"Мы с партнерами еще раз просмотрели этот зимний период, чтобы распланировать на эти три месяца необходимые поставки… Есть положительные обязательства от партнеров, которых мы не ожидали. Все, с чем сейчас работают наши Вооруженные силы, мы получаем вовремя", — заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска на Бахмутском направлении не оставляют попыток восстановить свои утраченные позиции, потому что ВСУ организовали определенный пробел в линии обороны врага от Бахмута до Горловки.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины знали о планах российских захватчиков пойти в наступление на Авдеевку в Донецкой области.

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