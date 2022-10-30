У ВСУ отобрали группу пилотов, готовых учиться работать на истребителях западного образца — Воздушные силы ВСУ

Группа украинских пилотов готова к обучению руководить истребителями, у которых есть западные партнеры.

В Воздушных силах ВСУ уже сформирована группа пилотов, готовых пройти обучение на самолетах, имеющих в своем арсенале западные партнеры.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

Также читайте Украинские пилоты нанесли удары по позициям ПВО оккупантов и по взводным опорным пунктам — Генштаб

"Командующим Воздушных Сил ВСУ определена группа пилотов, которые могут хоть завтра вылететь и учиться. Вопрос в том, чтобы определиться с той техникой, которую нам могут предоставить партнеры. Летчики молодые, перспективные, с боевым опытом, со знанием английского языка, готовы к обучению, этот вопрос — очень важный сейчас", — сказал Юрий Игнат.

Напомним, что ранее Юрий Игнат сообщал, что Украина в ближайшее время получит норвежские комплексы ПВО NASAMS .