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- Украина
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У высокопоставленного чиновника ГПСУ нашли имущество более 11 млн грн: что говорят в НАБУ
Замначальника Восточного управления ГПСУ заподозрили в незаконном обогащении на 11 миллионов. Часть суммы чиновник потратил на покупку автомобиля Toyota RAV4. Остальные скрытые миллионы правоохранители нашли наличными, когда пришли к пограничнику домой с обыском.
Детективы НАБУ подозревают заместителя начальника Восточного управления Госпогранслужбы в том, что он накупил имущества и отложил денег более чем на 11 миллионов гривен, которые не смог заработать честно.
Об этом сообщили в НАБУ.
Следствие выяснило, что мужчина насобирал эти незаконные деньги в течение 2023-2024 годов. По версии детективов, часть суммы чиновник потратил на покупку автомобиля Toyota RAV4. Остальные скрытые миллионы правоохранители нашли наличными, когда пришли к пограничнику домой с обыском.
«Действия лица квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины», — отметили в НАБУ.
Эта статья Уголовного кодекса предусматривает ответственность за незаконное обогащение. Кроме того, антикоррупционные органы напомнили, что в январе 2026 года они уже разоблачили группу лиц, систематически принимавших взятки за помощь в беспрепятственном пересечении государственной границы.
Досудебное расследование по делу продолжается, правоохранители собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства правонарушения.
Напомним, правоохранители расследуют факты возможного завладения государственными средствами в особо крупных размерах при закупке дронов для нужд сил обороны. Общая сумма оказавшихся под прицелом следствия контрактов составляет почти 7 миллиардов гривен.