У высокопоставленного чиновника ГПСУ нашли имущество более 11 млн грн: что говорят в НАБУ

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Детективы НАБУ подозревают заместителя начальника Восточного управления Госпогранслужбы в том, что он накупил имущества и отложил денег более чем на 11 миллионов гривен, которые не смог заработать честно.

Об этом сообщили в НАБУ.

Следствие выяснило, что мужчина насобирал эти незаконные деньги в течение 2023-2024 годов. По версии детективов, часть суммы чиновник потратил на покупку автомобиля Toyota RAV4. Остальные скрытые миллионы правоохранители нашли наличными, когда пришли к пограничнику домой с обыском.

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«Действия лица квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины», — отметили в НАБУ.

Эта статья Уголовного кодекса предусматривает ответственность за незаконное обогащение. Кроме того, антикоррупционные органы напомнили, что в январе 2026 года они уже разоблачили группу лиц, систематически принимавших взятки за помощь в беспрепятственном пересечении государственной границы.

Досудебное расследование по делу продолжается, правоохранители собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Напомним, правоохранители расследуют факты возможного завладения государственными средствами в особо крупных размерах при закупке дронов для нужд сил обороны. Общая сумма оказавшихся под прицелом следствия контрактов составляет почти 7 миллиардов гривен.

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