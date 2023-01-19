В курортном Яремче возникли проблемы с водоснабжением: что произошло

В четверг, 19 января, в курортном городке Яремче на Прикарпатье временно была приостановлена подача воды. Впрочем, воду начали подавать в город.

Об этом сообщили в водоканале.

Отмечается, что из-за дождливой погоды качество воды в реке Жонка значительно ухудшилось. Накануне, 18 января, водоканал прекратил скачивать ее в верхний бассейн. Поэтому утром жители города ощутили проблемы с водоснабжением.

Первоначально сообщалось, что временно город будет без воды. Впрочем, воду начали закачивать в верхний бассейн, а также фильтровать и хлорировать.

"В 11:00 будут заполняться центральные водопроводные сети и постепенно восстанавливаться водоснабжение. Важно: до полной очистки воду употреблять после перекипятия", — отметили в водоканале.

Как сообщалось, 19 января в украинских Карпатах ухудшилась погода. На горе Пип Иван сильная метель, хоть и незначительный мороз – 4 градуса.

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