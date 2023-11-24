У Young Business Club состоялся второй семинар по коммуникации с военными

Young Business Club провел второй семинар для команды по коммуникации с военными, к просмотру которого могут присоединиться все желающие. Серия онлайн-мероприятий стартовала в рамках социальной программы клуба «Адаптация гражданских». Разговор по теме «Эмпатия и активное слушание при общении с военными. Как регулировать собственное эмоциональное состояние» касался работы со стрессом, стыдом и виной, правил общения с военными и того, как пережить потерю и унять ярость.

Главное, из чего нужно выходить в общении с военными – понимание, что они просто люди, отмечает спикер семинара – семейный, кризисный и военный психолог, психотерапевт Евгений Лисеный и подчеркивает, что задача гражданских не столько помочь, сколько быть рядом.

«Несмотря на то, что произошла война, что кто-то сейчас служит, мы все равно те же люди. Которые умеют любить, умеют радоваться, для которых это то, что оставляет нас людьми даже в такой ситуации. Жить нужно сейчас», - говорит Евгений Лисеный и отмечает важность интеграции опыта войны в жизнь, ведь отстранение мешает пониманию друг друга.

Из-за пережитых событий, определенные темы военным болят больше, чем гражданским. Они уязвимы к темам политики, ценностей, негативных событий в тылу – им больно видеть, что реальное положение вещей часто не соответствует тому, какой они хотят видеть страну. Это не значит, что об этом нужно вообще молчать. Но следует «не лезть в душу», не говорить с военными о том, о чем они не хотят.

Как общаться с бойцами, которые получили инвалидность? Как и тогда, когда они были здоровы. Психолог советует вспомнить фильм «1+1» – оптимальным является обычное человеческое общение, без лишнего сострадания, сожаления или, что вообще неприемлемо, остракизма. Человек с инвалидностью должен чувствовать себя просто личностью, физические повреждения не определяют его характер.

Боевые действия могут отразиться и на ментальном здоровье. У военных, получивших ПТСР, могут произойти приступы шока, паники или агрессии. Это, к сожалению, обычные симптомы для такого расстройства. Психолог советует конкретные техники, которые можно использовать для оказания помощи при подобных приступах, включая телесные и вербальные.

Семинар прошел в форме живого общения с участниками. Их, в частности, беспокоило, как правильно говорить с человеком, который переживает потерю. У многих есть друзья, знакомые или коллеги, чей близкий человек погиб на войне.

«Человеку, который кого-то потерял, хочется общаться. И мы общаемся. О том, каким был погибший, как ссорились, где отдыхали, о чем вообще была общая жизнь. Все эти вопросы очень важны. Человек будет рассказывать и постепенно преодолевать горе», - говорит Евгений Лисеный.

Young Business Club на следующей неделе проведет очередной семинар. Темой будет «Алгоритм действий в сложных ситуациях. Профилактика, урегулирование и решение».

Напомним, запись предыдущего мероприятия можно посмотреть по ссылке.