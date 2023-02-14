У захватчиков заканчиваются металлические жетоны для опознания тел погибших — Генштаб

В Луганской области у оккупантов заканчиваются металлические жетоны с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего. Поэтому руководство вражеских подразделений обязало захватчиков носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней. На этом клочке каждый российский солдат должен указать информацию о себе, личный номер и т.д.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 февраля.

Также россиян пытаются мотивировать к наступлению разными методами. В некоторых подразделениях обещают "денежные надбавки" и анонсируют "доплаты" за каждый километр продвижения по территории Украины.

"В Москве началась агитационная работа по мобилизации по отношению к ученым. В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", который является ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц", — говорится. в сообщении.

Напомним, что российские военные все чаще отказываются идти в наступление, из-за чего их отправляют на полигоны для обучения. Об этом Генштаб сообщал в понедельник, 13 февраля.

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