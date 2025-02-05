У здания ТЦК в Каменце-Подольском раздался взрыв: есть погибшие и раненые

В Хмельнитчине в Каменце-Подольском произошел взрыв возле здания ТЦК. По предварительной информации, погиб мужчина, а еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

"Сегодня, 5 февраля, около 13:00 в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв", — говорится в сообщении.

Инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Винцарска сообщила Суспільному, что предварительно, погиб мужчина, четыре человека травмированы.

В полиции рассказали, что в настоящее время на месте взрыва работают экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, а детали будут сообщены позже.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ установила обстоятельства вербовки террориста, атаковавшего здание ТЦК в Ровно. Российские спецслужбы взорвали его как лишнего свидетеля.

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