У Зеленского анонсировали "особый" договор безопасности с США: что он будет включать

Станет ли текст соглашения с Великобританией о сотрудничестве в сфере безопасности основой для остальных соглашений с готовящимися странами?

Соглашение с Великобританией поставило определенный тренд, уровень которого все будут пытаться соблюдать.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что обязательные пункты для Украины в Вильнюсской декларации стран G-7, в основу которой был положен проект Киевского договора о безопасности (Kyiv Security Compact), разработанный международной экспертной группой, под общим руководством бывшего Генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена и Ермака.

Эти пункты уже развиты в договоре с Великобританией.

Какие пункты будет включать договор с безопасностью с США

По словам главы Офиса президента, соглашение содержит положения о совместном производстве оружия, конкретике финансовой поддержки, информационной безопасности, санкции, сотрудничество на уровне разведок, а также не только военную поддержку.

"Безусловно, это для нас абсолютно важно, что это соглашение будет действовать до нашего членства в НАТО", — отметил Ермак.

Он добавил, что фактические моменты соглашения были на декларативном уровне принципиальными в Вильнюсской декларации G-7. В настоящее время они получили развитие в соглашении с Великобританией.

"Я думаю, что все они будут использованы, в том числе, и с другими странами", — добавил Ермак.

По его словам, многие ожидали, что первое такое соглашение все же будет с США, как с главным партнером Украины, но домоленость с Великобританией была внутренней.

"С американцами мы готовимся, мы уже начали первые консультации. Америка по-прежнему остается главным нашим партнером, союзником. Поэтому я думаю, что в договоре с Соединенными Штатами будет еще больше (пунктов — ред.). Думаю, он будет еще более особенным. Мы работаем над этим", — объяснил Ермак.

Он также отметил, что внутриполитическая ситуация в Штатах никак не влияет на подготовку этого договора.

"На сегодняшний день у нас есть полная поддержка обеих партий Конгресса", — добавил он.

Напомним, глава государства Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке международных мероприятий с партнерами в Европе, в частности, о подписании двусторонних соглашений о гарантиях безопасности для Украины.

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