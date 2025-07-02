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- Украина
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У Зеленского дали четкий ответ, сняли ли США санкции с ряда российских компаний
США ослабили санкции против Сирии, но российские компании остаются под давлением.
Президент США отменил некоторые санкции против Сирии 30 июня 2025 года. Это произошло потому, что в стране произошли изменения в правительстве и политические реформы.
Советник уполномоченного Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк объяснил, сняли ли США санкции с российских компаний.
В частности, сняты санкции с некоторых сирийских государственных учреждений и компаний, включая Syrian Arab Airlines, Commercial Bank of Syria и Central Bank of Syria.
Параллельно Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) исключило из «черного списка» (SDN List) ряд российских субъектов, находившихся под санкциями из-за их участия в сирийской программе. К ним относятся:
Открытое Акционерное Общество Московский Акционерный Банк Tempbank
Russian Financial Alliance Bank
Hudsotrade Limited
Гаглоев Михаил Георгиевич
Аль-Зейди Исса
Илюмжинов Кирсан Николаевич
Макаров Алексей
«По другим российским компаниям (Global Vision Group, STG Logistic, Maritime Assistance LLC, MB Bank, Promsyrioimport, Rosoboroneksport OAO, Russian Financial Corporation и др.) проведены корректировки обозначений в SDN List, но блокирующие санкции США против них остаются в силе. Санкции США против России из-за войны в Украине не отменены», — объясняет Владислав Власюк.
Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп упразднил часть санкций против Сирии, что привело к снятию ограничений с ряда российских лиц. Среди российских компаний под санкциями через Сирию были банк Илюмжинова «Российский финансовый альянс» (ликвидирован в 2016 году), Темпбанк (2017), «Мир Бизнес Банк» из Ирана, РФК-Банк, «Промсырьевпромпорт», «Рособоронэкспорт», «Глобальные концепции групп», Global Vic Ассистанс».
«СТГ Логистик» — дочерняя компания «Стройтрансгаза» олигарха Геннадия Тимченко, добывающая фосфаты в Сирии «Рособоронэкспорт» является государственным экспортером военной продукции, входящей в госкорпорацию «Ростех», известной высокотехнологичным оружием.