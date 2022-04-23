У Зеленского нашли способ освободить людей из Мариуполя: Подоляк объяснил механизм

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что людей из Мариуполя можно освободить только через обмен пленными.

Подоляк объяснил этот механизм и подчеркнул, что украинские защитники не собираются отдавать город оккупантам.

Об этом советник руководителя ОП сказал во время телемарафона "Единые новости".

"На мой взгляд, есть единственный механизм, когда будем мы (делегация из Украины – ред.), будет кто-то с российской стороны и тогда мы будем говорить, что это обмен, например. Мы отдаем какое-то количество пленных, и забираем своих людей", — объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что украинские защитники в Мариуполе не сдадут свои позиции и не сложат оружие.

"Они точно не сдадут оружие, они понимают, что такое символизм, что такое символизм для РФ. Мы предлагаем, давайте приедем, ребята у нас выйдут с оружием и мы их заберем и вывезем на нашу территорию", — добавил советник главы ОП.

Напомним, защитники Мариуполя показали подвалы "Азовстали", в которых уже почти два месяца живут мирные жители, укрываясь от постоянных бомбардировок города российскими войсками.

Читайте также: