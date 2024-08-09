У Зеленского назвали причины начала боев в Курской области

Подоляк отмечает, что у войны есть свои правила.

Агрессия и желание РФ захватить чужие территории стали причиной начала боев в Курской области. Ведь у войны есть свои правила, а "агрессор всегда пожинает соответствующие плоды".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Причина любой эскалации, обстрелов, боевых действий, вынужденных эвакуаций, разрушения привычных форматов жизни, в том числе и на территории самой России, включая Курскую и Белгородскую области, только одна: сам факт безусловной агрессии России. Ее попытка захватить чужие территории и пренебрежение к чужим территориям. норм международного права, четко фиксирующих принципы суверенитета и территориальной целостности", — подчеркнул представитель Офиса президента.

Подоляк отметил, что автор концепции "саморазрушения России" — кремлевский "фюрер" Владимир Путин.

Поэтому выводы совершенно очевидны… Россия неизменно считала, что на нее запретительные нормы права не распространяются, и поэтому она имеет возможность безнаказанно атаковать территории стран-соседей и лицемерно требовать… неприкосновенности своих территорий», – отметил он.

Напомним, и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, как "фюрер" Владимир Путин отреагировал на "прорыв" в Курской области. Мол, диктатор-президент "держит ситуацию на личном контроле", а также "пообещал поддержку Курской области по всем направлениям"

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