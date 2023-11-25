У Зеленского назвали причины блокады польско-украинской границы

Блокада, которая сейчас проходит на польско-украинской границе, является отголоском внутренней борьбы в Польше, то есть парламентских выборов.

Об этом заявил советник ОП Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

По его словам, нужно дождаться формирования коалиционного правительства, которое формируют вокруг персоны Дональда Туска.

"Это должно произойти до 15 декабря. Думаю, что сегодняшнее правительство немного отстранилось от проблематики, потому что уже идет, а нового правительства еще нет. Отмечу, что все, что происходит сегодня на границе с Украиной, не является государственной политикой Польши. Это абсолютно точно против интересов Польши с точки зрения конкурентности, потому что транспортный безвиз для Украины в рамках наших договоренностей с Европейским Союзом", — говорит Подоляк.

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Он добавляет, что Европейская комиссия поддерживает Украину в этом плане, потому что мы работаем в рамках открытой экономики, к которой принадлежит уже частично Украина и полностью – Польша.

"Ситуацию на контроле удерживает президент Украины, премьер-министр и министр инфраструктуры, они постоянно ведут определенные диалоги;

подобные экономические конфликты, "торговые войны" у нас еще будут. К сожалению, политика протекционизма в определенных странах, даже если они имеют отношение к общему европейскому рынку, все же существует. Это только об Украине", — добавил он.

Какая ситуация на польско-украинской границе

Участники забастовки перевозчиков в Польше на границе создают препятствия для провоза в Украину гуманитарной помощи. Бастующие пропускают по машине на несколько часов.

В Польше из-за блокады границы застряло почти четыре тысячи грузовиков. Очереди растянулись на десятки километров. Заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач сообщил, что Украина готовит эвакуацию своих дальнобойщиков.

Посольство Украины в Польше в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств. Это связано со смертью уже второго украинского водителя на границе.