Дата публикации
Категория
Украина
У Зеленского обещают «ответить» России на обстрелы украинской энергетики

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина уже ответила на российские атаки по энергетике и продолжит делать это и дальше.

Игорь Бережанский
Андрей Ермак

Андрей Ермак / © Associated Press

Российские захватчики продолжают обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру, однако подобные действия не останутся без реакции.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

«Россияне обстреливают нашу энергетику и создают угрозы не только Украине, но и безопасности Европы. Без ответа такие действия не останутся. Украина ответила и будет отвечать», — заявил он.

Ермак подчеркнул, что международное сообщество должно использовать все возможные инструменты, чтобы остановить агрессию Кремля.

«Важно, чтобы страны, влияющие на неадекватный режим российского диктатора Владимира Путина, сделали все, чтобы Россия прекратила войну», — добавил руководитель ОП.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине и в городе Славутич сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения после массированного вражеского удара, нанесенного сегодня, 1 октября, около 16:00.

Мы ранее информировали, что в Минэнерго рассказали об уровне радиации на ЧАЭС после трехчасового блекаута.

Дата публикации
