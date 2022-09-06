У Зеленского обнародовали четкие рекомендации на период деоккупации для населения Крыма: список

Представительство президента Украины в Крыму опубликовало алгоритм действий и рекомендаций в ходе деоккупации для населения Крыма.

Отмечается, что Украина ценит жизнь собственных граждан, поэтому не наносит ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Однако враг коварен, поэтому местным следует позаботиться о собственной безопасности.

Об этом говорится на сайте представительства.

"Все года оккупации РФ превращала Крымский полуостров в сплошную военную базу и абсолютно пренебрегала безопасностью гражданского населения. Украина ценит жизнь собственных граждан и сознательно не наносит ударов по объектам гражданской инфраструктуры, но мы обращаемся к гражданам Украины и просим позаботиться о базовых мерах безопасности. Территория Крыма будет деоккупирована, поэтому важно подготовиться к разным сценариям развития событий, соблюдать правила безопасности и помогать ВСУ", — отметили в представительстве.

Так, в представительстве Зеленского в Крыму подготовили рекомендации для гражданского населения о том, как действовать во время деоккупации и возможных боевых действий на территории Крымского полуострова.

"Для оккупантов и россиян, незаконно приехавших на территорию временно оккупированного Крыма, тоже есть рекомендация, очень короткая: как можно быстрее покинуть нашу территорию уже сейчас", — подчеркнули в учреждении.

1. Имейте план действий и сохраняйте спокойствие, по крайней мере, старайтесь – паника губит, а не спасает.

2. Если вы живете в районе размещения постоянных или мобильных военных объектов оккупанта – следует уехать как можно скорее подальше от них. Эвакуироваться нужно не во время, а до начала боевых действий.

3. Просим не пользоваться "эвакуационными маршрутами" оккупантов, чтобы не стать заложниками России в войне против Украины или щитом для вражеской армии.

4. Учитывайте возможность возникновения пробок на выезде из населенного пункта. Советуем передвигаться в пределах Крымского полуострова в более безопасные на время ведения боевых действий районы. Местность возле незаконно возведенного "крымского моста" не безопасна.

5. В случае эвакуации из населенного пункта завяжите на транспортном средстве со всех сторон белую ткань, напишите на заднем и боковых окнах яркими буквами слово "ЛЮДИ" (если везете детей — "ДЕТИ").

6. Войска страны-оккупанта при уходе могут совершать военные преступления, весь мир в этом убедился – так что в случае боевых действий в вашем городе оставайтесь, пожалуйста, в укрытиях.

7. По информации Представительства, многие бомбоубежища оккупированного полуострова не обустроены, закрыты или просто завалены мусором. Не доверяйте лживым заявлениям оккупационных администраций – самостоятельно позаботьтесь о своей безопасности. Заранее подготовьте укрытие со спальными местами, на входную дверь яркой краской нанесите слово "ЛЮДИ". Не прячьтесь в обычных подвалах и помещениях, которые не оборудованы как укрытие:

под укрытие подойдут цокольные и подвальные помещения, подземные паркинги, подземные переходы. Самые безопасные из них имеют несколько выходов (один из них за пределами здания).

хранилище – это герметичное сооружение для длительного пребывания людей в случае чрезвычайной ситуации. Для поиска хранилища ищите пометки "Укрытие" или "Объект гражданской защиты". Если нет – требуйте от оккупационных администраций оборудование хранилищ.

8. Если у вас есть домашние питомцы, подготовьте для них переноску, намордник и поводок, корм и воду на несколько дней, любимую игрушку. Позаботьтесь о них, не оставляйте на произвол судьбы в закрытом доме.

9. Заранее сообщите родным и близким о местонахождении укрытия, в котором планируете находиться в случае боевых действий в вашем городе.

10. Держите телефон заряженным, но будьте готовы, что оккупанты могут отключить связь. Согласуйте с близкими возможные альтернативные средства коммуникации и место встречи/пребывания и т.д.

11. Ознакомьтесь с порядком оказания первой медицинской помощи, вы должны быть подготовлены.

12. На документах или отдельной бумаге укажите группу крови и возможные аллергические реакции на отдельные медицинские препараты, имеющиеся у вас болезни (сахарный диабет и т.п.). Также запишите нужные адреса и контакты близких.

13. Подготовьте экстренный чемодан:

найдите оригиналы и копии ваших украинских документов (если есть детей – их тоже);

документов (если есть детей – их тоже); деньги (снимите наличные заранее) или банковские карты международных систем Mastercard/Visa;

аптечку: запас необходимых вам лекарств как минимум на неделю с описанием способа применения и дозы, сухой и медицинский спирт, 2 пары резиновых перчаток, клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания, средства для остановки кровотечения (турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством), марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты, эластичные бинты с возможностью фиксации, пластыри разных размеров, травматические ножницы для разрезания одежды на потерпевшему, большой кусок ткани (для фиксации конечности пострадавшего), антисептические средства (дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки);

запасы пищи и воды с расчетом не менее чем на неделю (если возможно – на нескольких человек). Лучше возьмите то, что можно есть без предварительной обработки и не займет много места, высококалорийные продукты долгого хранения;

сменная одежда, предметы личной гигиены;

фонарик, заряженный Powerbank, радиоприемник, сигнальные устройства, компас, часы;

компактный набор инструментов ("мультитул"), вилка, ложка, нож, пакеты для мусора, блокнот, карандаш, нити, иглы, спички, зажигалки;

на случай отключения связи имейте бумажную карту местности или офлайн-карту (загружайте Google maps, а не 2Gis – это российская программа).

14. Когда находитесь в укрытии, делитесь своими запасами с нуждающимися. После окончания боевых действий украинские власти обеспечат гражданское население необходимой гуманитарной помощью.

15. Если есть автомобиль или другое транспортное средство, заправьте полный бак и имейте в запасе дополнительную канистру горючего.

16. Во время обстрелов и боев ни в коем случае не подходите к окнам. Если не успели спрятаться в укрытие – примените правило двух стен: прячьтесь в прихожей, коридоре или тамбуре.

17. Во время уличных боев не оставляйте укрытия, избегайте контактов с оккупантами.

18. Не прикасайтесь к трупам русских солдат, а также к любым предметам, которые блокируют дороги. Не забывайте: при отступлении оккупанты минируют всю территорию, даже тела собственных солдат.

19. Ни в коем случае не берите в руки оружие и не надевайте камуфляж или одежду в этих цветах, если вы гражданское лицо – так вы рискуете стать мишенью и/или потерять статус защищенного гражданского лица согласно международному гуманитарному праву.

20. Дождитесь появления подразделений ВСУ, следуйте их рекомендациям: на вопросы из укрытий отвечайте громко и четко, приказы выполняйте точно и неукоснительно, не провоцируйте дискуссии возражениями – важна каждая минута.

21. Не забывайте, что враг может переодеться в украинскую форму, чтобы ввести в заблуждение население или дискредитировать ВСУ. Будьте бдительны: украинские военные не совершают теракты и не прикрываются местным населением.

22. Если вам известно о местонахождении оккупантов – немедленно сообщите об этом ВСУ или специальному боту:

23. Доверяйте только официальным источникам информации Украинского государства – оккупанты могут намеренно вводить гражданское население в заблуждение, призывать эвакуироваться или выходить из своих домов.

24. Делитесь этим алгоритмом! ВСУ рядом! Все будет Украина!

Напомним, Зеленский обратился с просьбой к жителям оккупированного полуострова .

В свою очередь, ГУР просит жителей временно оккупированного Крыма сообщать "самые популярные" места для посещения, где базируются коллаборанты и оккупационные войска.

Читайте также: