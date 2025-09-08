У Зеленского обсудили с США российскую атаку на Кабмин — что стало известно

Искандер ударил по зданию Кабмина

Российские войска впервые использовали баллистическую ракету для удара по административному зданию в Украине. Обсуждение российской атаки на Кабмин явилось ключевым моментом в переговорах руководителя Офиса президента Андрея Ермака с государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом Ермак сообщил вечером 8 сентября.

Андрей Ермак сообщил о телефонном разговоре с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки и исполняющим обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио. Ключевыми темами стали гарантии безопасности и усиление давления на Россию.

Ермак подробно проинформировал Рубио о текущей ситуации в Украине, в частности, о постоянных атаках российских войск, которые используют дроны и ракеты для ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Также он подчеркнул, что эти нападения приводят к гибели мирных людей, включая детей.

По словам Ермака, отдельно был упомянут беспрецедентный случай: впервые с начала полномасштабного вторжения враг нанес удар баллистической ракетой «Искандер» по зданию правительства Украины.

Стороны обсудили ряд важных вопросов, включая оборонную поддержку, усиление санкций против РФ, а также координацию действий с международными партнерами.

В своем сообщении Ермак подчеркнул, что Кремль понимает исключительно язык силы и не намерен прекращать войну. Именно поэтому, по его словам, необходимо продолжать давление на агрессора, а устойчивый мир остается главной целью Украины.

«путин понимает исключительно силу, войну прекращать не хочет, необходимо продолжать давление на РФ. Устойчивый мир — наша цель, которую мы должны достичь», — написал Ермак.

Напомним, 8 сентября дипломатический корпус вместе с послом ЕС посетил здание Кабинета министров в Киеве, которое подверглось прямому попаданию российской ракеты «Искандер». Ракета была направлена непосредственно в место работы украинского правительства.

Удар РФ по Киеву уже был назван главным ударом России за 4 года. Есть предположение, что россияне скоро могут повторить массированный удар.