У Зеленского объяснили, какой сигнал от НАТО получила Украина на саммите в Вильнюсе

В ОП считают, чтобы членство Украины было максимально скорым, нужна победа.

Украина на саммите НАТО в Вильнюсе четкий сигнал по поводу членства в Альянсе, которое будет сразу после победы в войне против российских агрессоров.

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Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Все достаточно просто. Есть конкретное условие для того, чтобы членство Украины было максимально быстрым... это победа в войне. Достаточно четкое, конкретное условие, единственное условие реально существующее", — сказал Подоляк.

Он отметил, что все остальные условия "условны", поэтому их уже больше не существует.

"Единственное условие, которое точно зафиксирует Украину, неотъемлемой частью не просто блока НАТО, а неотъемлемой частью новой системы безопасности глобального типа – это нужная победа над Российской Федерацией. Над ключевой страной, которая эту систему абсолютно точно в этой войне обнулила. И практически сегодня закладываются основы новой системы", – заявил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что военная поддержка от стран Запада должна иметь положительный результат, в частности, на поле боя.

Кроме того, мы ранее информировали, что на саммите НАТО страны G7 заявили о намерении оказать Украине скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику на суше, море и воздухе, а также экономическую помощь.

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