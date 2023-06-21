У Зеленского объяснили, почему Украина должна стать членом НАТО, несмотря на военное положение

Неуместно будет откладывать членство Украины в НАТО, потому что в противном случае Россия будет делать все, чтобы военное положение в Украине продолжалось как можно дольше.

Страны НАТО не должны учитывать тот факт, что в Украине продолжается военное положение из-за российской агрессии и предоставить Киеву приглашение о членстве в Североатлантическом альянсе как можно скорее.

Об этом заявил в среду во время онлайн-включения, организованного "Атлантическим советом", руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Укринформ.

"Военное положение не может быть препятствием для приглашения Украины в Альянс", — отметил представитель украинской власти.

Ермак подчеркнул, что неуместно будет откладывать членство Украины в НАТО, потому что в противном случае Россия будет делать все, чтобы военное положение в Украине продолжалось как можно дольше.

Для стран Запада это означает необходимость выделения еще большего количества вооружений и ресурсов для того, чтобы противостоять агрессору.

Также глава ОП напомнил, что в следующем году в России должны пройти выборы президента, поэтому затягивание вопроса о членстве в НАТО Украины лишь усилит поддержку путинского режима в РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна поддерживает ускорение процедуры присоединения Украины к НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга заявила, что Украина будет иметь собственный путь вступления в НАТО.

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