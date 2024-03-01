У Зеленского объяснили, почему Украине нельзя проводить переговоры с Россией

России не нужны никакие переговоры о мире, она желает только паузу.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему мирные переговоры с Россией невозможны.

"Еще раз о "мирных предложениях РФ весной 2022-го". Предлагаю все-таки пользоваться логикой (ирония) и повторно оценить известные (неизменные) факты:

1. РФ масштабно заходит в другую страну и массово убивает граждан этой страны. Цель – захват территории, переформатирование государства, прямая и опосредованная оккупация.

РФ масштабно заходит в другую страну и массово убивает граждан этой страны. Цель – захват территории, переформатирование государства, прямая и опосредованная оккупация. 2. На первом и последующих этапах переговоров (Беларусь/Турция) РФ ультимативно требует отдать ей уже оккупированные территории и юридически от них отказаться, отказаться от своей субъектности (невступление в альянсы, отказ от культурной и информационной идентичности), отказ от собственной армии. Эти условия были постоянными. Где здесь можно прочесть предложение "мира", а не безусловной капитуляции?

На первом и последующих этапах переговоров (Беларусь/Турция) РФ ультимативно требует отдать ей уже оккупированные территории и юридически от них отказаться, отказаться от своей субъектности (невступление в альянсы, отказ от культурной и информационной идентичности), отказ от собственной армии. Эти условия были постоянными. Где здесь можно прочесть предложение "мира", а не безусловной капитуляции? 3. После тактических поражений в северных областях Украины и бегства из Киевщины раскрылись массовые факты геноцидных практик РФ и ее реальных намерений в Украине. Что окончательно сделало невозможным любые контакты с РФ".

"Вывод прост. Никаких реальных возможностей договориться не было. Условия капитуляции РФ не меняла. Украина категорически никогда эти условия не принимала. Сегодня РФ опять же хочет уничтожить Украину, но ищет возможности выторговать себе оперативную паузу, чтобы закончить милитаризацию, расширить мобилизацию и на мобилизацию на следующем этапе масштабировать боевые действия. Вопрос: зачем периодически возвращаться к несуществующей теме и пытаться выдать известные капитулятивные требования России за что-то новое, что совершенно точно не могло привести к "миру"? – добавил он.

Ранее сообщалось, что у Зеленского подчеркнули, что Украина ни в коем случае не будет предлагать России мир, потому что это "означает выполнить ее ультимативные капитулянтские требования".

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Путин ожидает, что Запад устанет от Украины и возлагает большие надежды на Дональда Трампа.

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