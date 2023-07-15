У Зеленского объяснили важность визита президента Южной Кореи в Украину

Первый в истории визит президента Южной Кореи в Украину имеет важный характер с точки зрения символизма, поскольку сейчас украинцы ведут освободительную борьбу.

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Такое мнение в эфире телемарафона высказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Первый исторический визит президента Южной Кореи в Украину... Хотя бы даже с этой точки зрения он важен, с точки зрения символизма. Во время борьбы Украины против российской агрессии нас поддерживают не только наши традиционные европейские, евроатлантические партнеры, но и топ-страны азиатского региона", — сказал Жовква.

Он отметил, что во время визита стороны обсудили многие вещи, касающиеся помощи Украине в ее борьбе за независимость.

"Говорили о многих вещах, не обо всем могу говорить в эфире... Корея... уже кое-что сделала и готова сделаете еще больше... Будут не только "саушки". Корея производит много очень хороших компонентов военных, которые нам нужны на поле боя и для успешного проведения контрнаступления", — сказал Жовква.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский рассказал подробности визита президента Южной Кореи в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что политолог Игорь Чаленко заявил, что визит президента Южной Кореи Юна Сок Йоля 15 июля может внести положительные сдвиги в отношениях по обороне страны.

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