У Зеленского оценили, когда парламент может принять законопроект о мобилизации

Верховная рада может принять законопроект о мобилизации – уже доработанный документ с предложениями нардепов – через несколько недель.

Об этом во время телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении. Ну, имеется в виду с учетом еще дополнительных поправок, которые нужно внести", — сказал он.

По его словам, при принятии документа будут учтены позиции не только Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, но и, например, антикоррупционного и других комитетов парламента.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 11 января сообщил, что законопроект о мобилизации отзывается с рассмотрения и возвращается инициатору. Отмечается, что некоторые положения документа о мобилизации прямо нарушают права человека, некоторые не оптимально сформулированы.

Тем временем глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал, когда Рада рассмотрит новую редакцию законопроекта о мобилизации. Это произойдет после того, как он будет зарегистрирован в Кабмине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сенсация в законопроекте о мобилизации, которую все пропустили | Михаил Самусь

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