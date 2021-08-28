У Зеленского отчитались: эвакуированы все украинцы, которые заявили о желании выехать из Афганистана

У Зеленского отчитались: эвакуированы все украинцы, которые заявили о желании выехать из Афганистана

По словам Ермака, ни украинском, который оказался в беде, или который рискует своей жизнью, страна не оставит.

В аэропорту Киева приземлился самолет с гражданами Украины, которых эвакуировали из Кабула.

Об этом рассказал председатель Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга в аэропорту "Борисполь", пишет "Укринформ".

"Только что прилетел еще один самолет, который доставил граждан Украины, журналистов, то есть людей, которых мы эвакуировали из Афганистана", — сказал Ермак.

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Он отметил, что были эвакуированы все украинские граждане, которые обратились за помощью на горячую линию Министерства иностранных дел, заявили о своем желании уехать из Афганистана, связались с украинскими военными, которые были в аэропорту Кабула.

"Там была очень тяжелая ситуация. Мы всех эвакуировали. Безусловно, мы понимаем, что есть люди, которые могут еще находиться в других городах Афганистана, у нас 24 часа в сутки работает горячая линия, мы на связи. Я хочу вас заверить, что ни одного нашего гражданина, оказавшегося в беде или который рискует своей жизнью, мы не оставим. Мы продолжим использовать все наши возможности, все наши дипломатические контакты. Поэтому эвакуация граждан будет продолжена ", — подчеркнул Ермак.

Напомним:

Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек. Из Кабула вылетели три самолета.

из Афганистана еще около 400 человек. Из Кабула вылетели три самолета. 27 августа после терактов в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле были восстановлены эвакуационные рейсы, переправка из страны иностранных граждан и граждан Афганистана продолжается.

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