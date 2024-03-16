У Зеленского отреагировали на громкое заявление французской "подруги Путина" об Украине

В Европе понимают, к каким последствиям может привести неправильно финализированная война.

Слова французской пророссийской политики Марин Ле Пен о поддержке Украины пока не свидетельствуют об изменении ее взглядов.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк 24 канала.

"Сегодня очевидно, что это война не о территории Украины. Это война о доминировании. И давайте дождемся системности в заявлениях Ле Пен. То есть одно или два заявления – это не о системности. Системность – это еще и о понимании того или иного процесса", – сказал Подоляк.

Впрочем, он отметил, что Ле пен, вероятно, испытывает какие последствия может привести Европу в целом неправильно финализированная война.

"Путин не будет останавливаться на тех территориях, которые он уже оккупировал. Не ради этого он полностью обнуляет свою репутацию, отказывается от многих перспективных бизнес-экономических связей, полностью выходит из европейского рынка, по крайней мере, сырьевого", — резюмировал он.

Что предшествовало

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, известная своей пророссийской позицией, неожиданно сделала заявление в поддержку Украины и обвинила РФ в разжигании войны.

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