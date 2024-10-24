У Зеленского отреагировали на информацию, что семь стран НАТО выступают против приглашения Украины

В Офисе президента опровергли информацию о противниках вступления Украины в НАТО.

Офис президента Украины опровергает информацию, распространенную в СМИ, о том, что семь стран-членов НАТО якобы выступают против приглашения Украины в Альянс.

Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

"Эти слухи выгодны тем, кто хочет произвести ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса", — подчеркнул Никифоров.

По словам спикера, идея приглашения Украины в НАТО поддерживает абсолютное большинство стран-членов организации. В остальных странах ведется активная дипломатическая работа. Никифоров подчеркнул, что приглашение в НАТО является первым пунктом Плана Победы и надежным путем к справедливому и продолжительному миру.

Президент Владимир Зеленский активно представляет этот План международным партнерам, украинскому парламенту, представителям СМИ и гражданского общества, консолидируя усилия для приближения приглашения Украины в НАТО.

Напомним, издание Politicо написало, что сразу семь стран-членов НАТО против вступления Украины в Альянс. Во главе такой внутринатовской "коалиции" стоят США и Германия, поскольку они боятся быть втянутыми в войну с Россией. Также против якобы выступают Испания, Бельгия, Словения, Словакия и Венгрия.

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