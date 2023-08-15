У Зеленского отреагировали на массированный ракетный удар по Украине

После ночной массированной ракетной атаки РФ советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз призвал союзников предоставить Украине системы ПВО.

Об этом представитель ОП написал в своем Twitter.

Подоляк отметил, что сегодня в 4:00 крылатые и баллистические ракеты, запущенные армией РФ, обстреляли жилые дома и промышленные предприятия во Львове, Луцке и Днепре. Что больше — оккупанты умышленно нанесли "масштабные удары по гражданскому населению" — "исключительно ради убийств и психологического давления".

"Безусловное проявление террористической деятельности РФ, юридически зафиксированное многочисленными разрушениями, жертвами... Поэтому еще раз о базовом: только наказанное зло не возвращается. Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры о "умиротворении/переговорах с российским серийным" убийцей", — написал Подоляк.

Ночью оккупационные войска РФ нанесли массированный ночной удар по Украине. Во время атаки меняли направление движения. Такую тактику оккупанты используют, чтобы максимально достичь своих целей и нанести удар.

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