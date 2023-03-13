У Зеленского отреагировали на награду для фильма о Навальном на "Оскаре"

В Офисе президента Украины выступили против присуждения кинопремии "Оскар" документальному фильму об оппозиционере из РФ Алексее Навальном.

Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если "Оскар" вне политики, как тогда понимать документальный манифест Навального, где внутренняя российская политика выплескивается? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, почему вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?" — говорится в сообщении.

Напомним, на кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм" победила документальная картина "Навальный" о представителе так называемой российской оппозиции Алексее Навальном. За статуэткой на сцену поднялась жена Навального Юлия. В своей речи она ничего не сказала об Украине и полномасштабном российском вторжении, а лишь отметила, что хочет, чтобы ее "страна была свободной".

Картина обошла ленту "Будинок зі скалок" о войне в Украине.

Читайте также: