У Зеленского отреагировали на ночную массированную атаку РФ на Киев

Москва ведет войну с мирными украинскими, как и 90 лет назад.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировал на российскую массированную атаку беспилотников на Киев, которая произошла в ночь на 25 ноября. Там пообещали ответ Москве.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что агрессорка Россия получит ответ за удар по столице. В то же время Украина "будет все сильнее".

"Война с гражданскими, как и 90 лет назад. Тогда – Голодомор, сейчас россияне тоже хотели бы, но не смогли. Вот и остается запускать "Шахеды" по гражданским, но за все будет ответ, за все будет расплата", — говорится в сообщения Ермака.

Напомним, РФ выпустила ночью рекордное количество дронов. Основное направление удара – был Киев. Всего в Киевской области удалось "приземлить" более 60 беспилотников.

Атака на столицу стала наиболее массированной с начала войны. РФ применила баражирующие БпЛА "Shahed", дроны летели в несколько волн и по нескольким направлениям.

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