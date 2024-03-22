У Зеленского отреагировали на ночную массированную ракетную атаку по Украине

Руководитель офиса президента Андрей Ермак отреагировал на массированную ракетную атаку и удары беспилотников по Украине ночью 22 марта.

Реакция руководителя ОП возникла в его Telegram-канале.

"Нам нужно больше ПВО/О. И в короткие сроки. Мир не должен просто наблюдать", — подчеркнул он.

Кроме того, комментируя ночную атаку, Ермак подчеркнул, что РФ упомянула прошлогоднюю тактику и продолжают войну с гражданскими.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что массированный ночной удар РФ – это самая масштабная атака на энергетику за последнее время. Произошли попадания и повреждения объектов генерации.

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